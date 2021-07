"Yo llevo el queque": Boric y Narváez responden a invitación que les hizo una joven en Twitter

¿Qué pasó?

Los precandidatos presidenciales, Gabriel Boric (Convergencia Social) y Paula Narváez (PS), respondieron este viernes a una invitación que les hizo una usuaria de redes sociales.

La instancia se gestó luego que la joven, de nombre Gabi Monsalve (@gabimonsalv), también hija del diputado Manuel Monsalve (PS), utilizara la plataforma de Twitter para invitarlos a tomar once a su casa.

Pese a no haberlos etiquetado en la publicación, la mujer recibió una inesperada respuesta por parte de ambos políticos, lo que provocó la propia reacción de la mujer, quien asegura que nada establa planeado, pese a ser hija del parlamentario PS.

"Yo llevo el queque"

La primera en responder fue Narváez, quien citó el respectivo tuit con el siguiente mensaje: "Muchas gracias Gabi! ¿Qué dices, Gabriel Boric? ¡Veamos si nos da el tiempo!".

Muchas gracias Gabi! Qué dices @gabrielboric ? Veamos si nos da el tiempo! https://t.co/CHuvlHJBzi — Paula Narváez (@paulanarvaezo) July 2, 2021

La respuesta del magallánico no se hizo esperar y comentó: "¡Voy! Yo llevo el queque. Mándame la dirección por interno".

Voy! Yo llevo el queque. Mándame la dirección por interno ;) https://t.co/H3zAZCNS0t — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 2, 2021

"No vengan a dudar de que no es espontáneo"

La joven, por su parte, reaccionó más tarde a los mensajes de ambos precandidatos y señaló: "No vi venir esto".

"En serio pensé en cocinar pero estoy tan nerviosa que no podré... Les prometo fotos, pero no un en vivo porque los nervios me consumen", agregó.

Pero no todo quedó allí, ya que tras conocerse el vínculo familiar con el congresista en cuestión (noticia que fue confirmada por ella misma), la joven dejó en claro que "no vengan a dudar aquí de que esto no es espontáneo, ah".

