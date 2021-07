IFE Universal: largas filas en distintos locales de pago tras inicio del presencial presencial

El inicio del pago presencial del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal provocó que se generaran largas filas en varios locales de BancoEstado y de la Caja de Compensación Los Héroes, donde se realizará este proceso entre este viernes y el 15 de julio en sucursales.

La mayoría de las personas que concurrió de manera presencial son adultos mayores con problemas para acceder a internet, lo que provocó que varios llegaran el día equivocado a buscar el beneficio y, por lo tanto, tuvieron que devolverse.

En ese contexto, uno de los beneficiarios dijo que llegó sin revisar qué día le correspondía el pago. “Vengo porque dijeron del 2 en adelante”, señaló, sin embargo, tras revisar la información sí le correspondía.

Otro caso es el de Nolfa, quien tras recibir ayuda pudo confirmar que le correspondía el pago este viernes: "Me emociona porque no sabía. De algo que sirva. Una amiga me había dicho que iba a recibir esa plata hoy pero yo creía que no".

Beneficiarios

Este bono se entrega a la totalidad de las familias que sean parte del Registro Social de Hogares (RSH), excepto a quienes pertenezcan al 10% de mayores ingresos de la población, es decir, quienes tienen ingresos mensuales superiores a $800 mil por persona.

Los montos del bono van entre $177 mil, en hogares de una persona, hasta $887 mil, en familias de 10 o más integrantes.

Los pagos se realizarán durante junio, julio, agosto y septiembre, pero, el último mes, los beneficiarios obtendrán el 50% del monto que recibieron los meses anteriores.

Actualmente, el IFE Universal lo están recibieron las personas que postularon entre el 5 y 15 de junio y los beneficiarios del pago automático.

¿Quiénes reciben el IFE este viernes?

El pago del IFE lo comenzarán a recibir desde este viernes, los beneficiarios que reciben el pago de forma presencial en sucursales de BancoEstado o en la Caja de Compensación Los Héroes.

Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, el dinero se entregará entre las siguientes fechas:

Pago presencial en Caja Los Héroes: del 2 al 15 de julio

Pago Presencial en Banco Estado: del 2 al 15 de julio

Las personas que deseen conocer la fecha exacta y modo en que obtendrán su beneficio, deben ingresar a la sección “Mis pagos” del sitio www.ingresodemeergencia.cl, accediendo con su Clave Única o número de documento de su cédula de identidad.

