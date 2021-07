Crispi e interpelación a Paris: El caso cero de variante Delta traería "enormes consecuencias"

Este viernes el diputado Miguel Crispi (RD), se refirió a la interpelación en contra del ministro de Salud, Enrique Paris, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de julio.

En la instancia, el secretario de Estado será consultado por el manejo de la pandemia del coronavirus en Chile y el ingreso de la variante Delta.

Al respecto, el parlamentario señaló en Meganoticias Conecta que “este espacio de interpelación, es una institución que tiene el Congreso que, a mi juicio, se usa demasiado poco y como se usa poco, pareciera ser algo espectacular pero para mí es natural que los diputados y diputadas podamos tener un espacio para entrar en profundidad a conversar con los ministros y ministras”.

Asimismo, dijo que una de sus mayores preocupaciones es “todo lo que ha sido el caso cero de la variante Delta, donde más allá de los errores que tienen que enmendarse, lo que importa es que haya un juicio compartido por parte del ministerio de lo que se hizo mal, porque la primera respuesta que dio la autoridad fue que había un tema humanitario de humanismo cristiano cuando estamos frente a un caso gravísimo que nos puede traer enormes consecuencias”.

“Lo que me preocupa en particular, tiene que ver con los trabajadores de la salud. Yo he estado en mi distrito, en La Florida y Puente Alto (...) y la verdad es que hay algo que los números ocultan. Cuando vemos los promedios móviles y estamos en 3 mil contagios diarios, la verdad es que la situación hospitalaria no ha cambiado y los trabajadores están en un nivel de agotamiento que es difícil imaginárselo”, sostuvo.

Gobernanza

Crispi también manifestó que Paris será consultado por el tema de la gobernanza en el manejo de la pandemia.

“El tema de la gobernanza significa en qué espacios se discuten las mejores decisiones posibles para la pandemia y lo que hemos visto con el tiempo es que cada vez más, el ministerio, el ministro se han ido como cerrando, pero puede ser parte del agotamiento de la pandemia y cuando le hacen preguntas o críticas responden de manera muy negativa”, indicó.

Cambios al plan Paso a Paso

En cuanto a los cambios anunciados para el plan Paso a Paso tras una reunión con especialistas y que no se han concretado, el diputado explicó que “me parece entendible que se hayan anunciado cambios y se le haya puesto un poco el freno porque nos enfrentamos el mismo contexto con la variante Delta, pero sí me sorprende el formato de esa reunión de la que se ha hablado muy poco. Cuando tú te juntas en la mañana con 140 organizaciones, ¿qué nivel de profundidad puedes llegar a tener? La gobernanza no se trata de hacer una reunión en la que le preguntas la opinión de algo y listo, se trata de un modo donde tengamos una política de Estado y no de Gobierno”.

Respuesta a dichos de Delgado

También se refirió a los dichos del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó: “Yo creo que un ministro no debería estar una semana encerrado preparando una interpelación. El ministro todos los días tiene que enfrentarse a muchas preguntas y realmente tiene equipos, asesores, está financiado por todos los chilenos para poder participar de estas instancias, entonces no creo que lo vaya a distraer y que esto vaya a generar un problema para la pandemia, creo que eso es un poco exagerado de parte del ministro del Interior”.

Además, en cuanto a la presentación de la interpelación, dijo que “no tiene que ver con mirar todo lo malo, pero hoy tenemos que visualizar aquellas cosas que no están funcionando muy bien para poder mejorarlas. Mi ánimo en particular no tiene que ver con hacer polémica, sino realmente iluminar aquellas cosas que a mi juicio el Gobierno no ha querido mostrar”.

Todo sobre Variante Delta Covid-19

Ver cobertura completa