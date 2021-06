Experto y desconfinamiento de la RM: "Lo único que asegura es que tengamos otras olas"

Desde este jueves serán 42 las comunas de la Región Metropolitana que saldrán de cuarentena total en el marco del plan Paso a Paso, desconfinamiento que no es aprobado por la comunidad científica debido a las cifras de contagio de coronavirus que presenta el país.

Al respecto, el doctor y experto en Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, manifestó su crítica y llamó a reforzar el plan de vacunación con otras medidas que permitan un mejor control de la pandemia.

“El problema fundamental es cuál es la estrategia y lamentablemente no hemos visto cambios en la estrategia, que sigue siendo que se contagien las personas y ojalá no tantas personas a la vez, pero no hay un claro foco en proteger la vida”, aseguró el académico a Meganoticias Conecta.

Agregó que “levantar rápidamente las medidas cuando todavía hay un numero alto de casos lo único que asegura es que el virus siga circulando y con mucha probabilidad tengamos otras olas como ha sido la tónica en otros meses”.

Respecto a la vacunación, sostuvo que para conseguir una inmunidad masiva por la vía de la dosis Sinovac se requiere vacunar a todos los habitantes del país debido a su eficacia para evitar contagios.

“La vacunación es una parte de la estrategia, pero no puede ser 'la' estrategia. En términos teóricos, para llegar a una inmunidad de rebaño si seguimos vacunando con la vacuna CoronaVac como vacuna principal tenemos que vacunar al 100% de la población, no la población objetivo sino el 100% de la población del país y eso implica vacunar a los niños, lo que todavía no se puede y nos pone en una situación complicada. Llegó el momento de pensar en cómo avanzar en los próximos meses e ir variando nuestro plan de vacunación hacia vacunas que tengan mayor eficacia lo que nos va a permitir avanzar hacia una inmunidad de rebaño”, sostuvo.

Variante Delta

Tras confirmarse la segunda persona contagiada en Chile con la variante Delta, Cuadrado comentó que “el que hayan llegado dos casos no significa que haya una transmisión comunitaria, al menos la única información es que hay dos casos puntuales que fueron debidamente aislados, que por los transcendidos de prensa tenemos algunas dudas, pero hasta ahora no es una realidad que podamos decirle a la gente que se va a contagiar con la variante Delta en el Metro o yendo a trabajar”.

Comunas RM que salen de cuarentena este jueves

Independencia

Quilicura

Santiago

Recoleta

Conchalí

Lampa

San José de Maipo

Paine

Comunas RM actualmente en Fase 2

Vitacura

Las Condes

San Pedro

Providencia

Talagante

Ñuñoa

Lo Barnechea

Alhué

La Reina

Lo Espejo

Isla de Maipo

Estación Central

Pudahuel

Puente Alto

El Monte

Peñaflor

San Bernardo

Peñalolén

Cerro Navia

La Pintana

Pirque

La Granja

San Joaquín

Pedro Aguirre Cerda

Calera de Tango

La Florida

La Cisterna

San Ramón

San Miguel

Quinta Normal

El Bosque

Padre Hurtado

Lo Prado

Renca

