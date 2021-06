Mujer que perdió su kiosko y que fue ayudada por Farkas: "Se lo agradezco en el alma"

¿Qué pasó?

Gladys, la mujer a la que Leonardo Farkas le donó un millón de pesos tras sufrir la demolición de su kiosko por parte de la municipalidad de Independiente, conversó con Mucho Gusto sobre la ayuda entregada por el empresario.

Al respecto, señaló estar muy agradecida de él, pero también de todas aquellas personas que a través de redes sociales le entregaron su apoyo y se ofrecieron para ayudarla.

"Se lo agradezco en el alma"

Gladys usó las cámaras del matinal de Mega para agradecerle públicamente al filántropo por su ayuda.

"Infinitamente quiero dar las gracias al señor Farkas, que yo pensé que nunca iba a llegar a mí", comenzó señalando la mujer.

"Es una persona que todos piensan que es inalcanzable", agregó.

"Me llamaron el sábado. El caballero me dijo que me había depositado un millón en la cuenta del banco", aseguró Gladys.

"Se lo agradezco en el alma", fueron sus palabras finales sobre la ayuda entregada por el filántropo.

Sin embargo, también tuvo palabras para el resto de las personas que han colaborado. "Esto partió por familia, por amigos, por todos estos vecinos que ustedes ven acá", comentó.

