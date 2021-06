Farkas donará $1 millón a mujer cuyo kiosko fue demolido por la municipalidad de Independencia

¿Qué pasó?

Leonardo Farkas anunció que donará 1 millón de pesos a Gladys, propietaria de un kiosko en la comuna de Independencia, el cual, sin previo aviso, fue demolido por la municipalidad.

La información fue dada a conocer por el propio filántropo en su cuenta personal de Twitter, donde se refirió brevemente a este dramático caso, el cual fue abordado el día de ayer en el matinal Mucho Gusto.

¿Qué dijo Farkas?

En la red social, el empresario expresó: "Seguidores me envían este lamentable video con el relato de la Sra. Gladys de Independencia. Díganle dónde le deposito 1 millón para por lo menos tener algo estos días".

— leonardofarkas (@leonardofarkas) June 26, 2021

Pero no es la primera vez que el magnate se ofrece a prestar ayuda económica, ya que el pasado 30 de abril donó la misma cantidad de dinero a Amalia, de 82 años, que en ese momento trabajaba controlando el tráfico de un paso bajo nivel en Melipilla.

El caso de Gladys

Respecto al caso de Gladys, fue la propia afectada quien afirmó que hace poco tiempo había invertido el dinero correspondiente a su 10% con el objetivo de cerrar con reja el lugar de su negocio.

Entre lágrimas, relató que "estaba en mi casa, y una amiga me dice '¿Gladys, sacaste el local?' le dije: '¡Cómo voy a sacar el local!', y llego aquí y ustedes ven como estaba, era un local grande que lo tengo hace 8 años".

"En un momento dado dijeron que era un punto neurálgico de delincuencia, porque esa esquina se quemó hace 8 años, y fui a hablar en la municipalidad y les dije quería enrejarlo para que la gente no se metiera, porque me lo tenían de motel, de baño, de cantina", agregó.

"Yo no di ninguna orden, yo no he hablado con nadie"

En este contexto, contó que, al advertir de la demolición del local, vecinos del lugar se acercaron a los funcionarios encargados del proceso, a quienes le preguntaron el porqué de la situación.

Como respuesta, señaló Gladys, los trabajadores le dijeron a los vecinos que "'la dueña del local dio la orden de que sacar el local', y yo no di ninguna orden, yo no he hablado con nadie, a mi nadie me llamó".

"Llegó Carabineros con dos camionetas de la Municipalidad, llegó Enel, para sacar el empalme, fueron tres instituciones que se unieron fríamente", explicó.

Cabe señalar que el matinal Mucho Gusto se contactó con el alcalde Gonzalo Durán, quien reconoció el error y se comprometió a devolver íntegramente el puesto a la mujer.

