Mario Desbordes de cara a las primarias: "Hay un sector de la elite a la que le incomodo mucho"

El precandidato presidencial por Chile Vamos, Mario Desbordes, conversó con Rodrigo Sepúlveda a pocas a semanas de que se lleven a cabo las primarias (domingo 18 de julio).

En entrevista con Meganoticias Alerta, el exministro de Defensa se refirió a diversos temas que preocupan a los chilenos, como el financiamiento a la educación, el combate a la delincuencia, el impuesto a los súper ricos, el conflicto en la Araucania y las pensiones.

Las frases más relevantes de Desbordes

Solución a las pensiones: "Un sistema mixto de pensiones. La gente cotiza su 10% donde quiere. El empleador le tendrá que pagar 6% adicional a todos los trabajadores. Ese 6% yo soy partidario que quede para el trabajador, en su bolsillo, y que el trabajador decida dónde lo invierte. (Además) hay que crear un pilar solidario intergeneracional, que se nutra de recursos, que en este caso serán más de 1.300 millones de dólares, y que la pensión suba a 240 mil pesos".

Sistema de salud: "Tenemos que llegar a un Plan Universal de Salud. Mi 7% debe ir a un fondo solidario. Todos ponemos nuestro 7% en este fondo, y esto permite, más una ayuda fiscal, que todos tengamos un mismo plan. Yo puedo seguir contratando los adicionales, en eso no hay problema".

Impuesto a las bencinas: "Los colectivos y taxis no tienen los mismos derechos que tiene un camión o una micro para descontar el impuesto específico, y deberían tenerlo. El impuesto específico aporta entre 2.500 y 3 mil millones de dólares al presupuesto del país. Una cifra gigante. Si yo la saco, tengo que buscar un reemplazo. Entonces, soy partidario de devolverle a la gente que necesita, el pago del IVA y este tipo de cosas. Por supuesto que ojalá pudiéramos bajarlo".

Conflicto en la Araucanía: "Fui ministro de defensa y dije desde el día uno que no soy partidario de meter a las fuerzas armadas en la Araucanía. El carabinero que comete un delito, el que abusa, el que viola los derechos humanos, (hay que ser) duro con él. En la Araucanía, lo primero que tenemos que hacer es cumplirle los compromisos a los pueblos originarios. Tienes que quitarle el argumento a los grupos violentos de que sólo la violencia soluciona el problema. Por eso hay que cumplir con los compromisos culturales, sociales, políticos y económicos".

Impuesto a los súper ricos: "Estoy 100% de acuerdo con que el que más tiene, el que más gana, tiene que pagar más, y eso no está ocurriendo hoy día. Hay una serie de subterfugios tributarios para ir escondiendo las utilidades y los ingresos".

Financiamiento de la educación: "Tengo una propuesta que es crear un sistema de financiamiento de la educación, que yo denomino justo y necesario. ¿Porque digo que es justo? Porque es 0% interés. Lo que hemos dicho es que los que tienen gratuidad, que tengan gratuidad. Y los que no tienen, le pagamos todos los chilenos sus estudios. Me lo va a devolver sin interés, sin bancos de por medio, pagando máximo el 10%, en máximo 10 años. Si se queda cesante, no paga nada".

Condonación del CAE: "A los que estudiaron y hubieran tenido derecho a gratuidad, porque la institución donde estudiaron, su puntaje y su nivel socioeconómico, daba para gratuidad, yo le condono todo. Me cuesta 1.500 millones de dólares. Al que no hubiera tenido derecho a gratuidad, le corto todos los intereses y multas".

Combate de la delincuencia: "El que te prometa que la va a frenar, está mintiendo, porque no es posible frenarla en un sólo periodo. Yo voy a trabajar para empezar a ganarle de nuevo la batalla al delito, porque la estamos perdiendo, sobre todo contra el crimen organizado y narcotráfico. Hay que trabajar en la reinserción. Vamos a modernizar las policías. PDI y Carabineros necesita más dotación".

Retorno a clases: "Por ahora, con esta taza de contagios, (a mi hija) sí la mandaría a clases, en fase 2. Pero mirando muy atento lo que pasa con la variante Delta. Además de eso, todas las variantes anteriores ya tienen un efecto en algunos niños. Yo creo que el ideal es que vuelvan a clases, pero tiene que ser de la mano con un mínimo de seguridad para uno como papá".

Vacaciones o más feriados: "Más vacaciones, porque uno los puede administrar mejor. Yo mantendría los feriados que tenemos hoy día. Para el feriado de nuestros pueblos originarios, yo hubiera terminado con el 12 de octubre".

Su derrota en RN: "Primero, por supuesto que había que analizar si seguíamos adelante o no. Lo segundo, hay un sector pequeño de la elite a la que le incomodo mucho. La gente de Libertad y Desarrollo tiene mucho encono con nosotros, y yo les he pedido, por favor, que no peleen con nosotros".

Jadue o Boric: "Con los dos tengo una buena relación en lo humano, los respeto mucho a los dos. Pero creo que ninguno es una buena alternativa para Chile. (Sobre la idea de elegirlos como ministros) Si tuviéramos un gobierno de unidad nacional y tuviéramos la madurez como país, los dos podrían ser buenos ministros, no tengo duda".

