370 mil hogares aún no postulan al IFE Universal: Revisa cómo puedes solicitar el beneficio

Son 370 mil hogares los que aún no postulan al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, beneficio que entrega el Estado y que va dirigido al 100% del Registro Social de Hogares (RSH), excepto al 10% de personas con mayores ingresos del país.

Marianela Almarza es una de las personas que ha tenido problemas para postular a este aporte, y que con la ayuda de su nieto ha tenido que intentar completar el proceso que se extenderá hasta el miércoles 30 de junio.

La mujer, por su poco manejo con la tecnología y desconocimiento, nunca postuló a los beneficios anunciados durante la pandemia.

¿Qué dijo Marianela?

"Yo no tenía idea que podía postular a eso, porque cuando le pregunté a mi nieto por este IFE Universal me dijo 'usted no me avisó' y yo tampoco me preocupé de ver si podía postular a otros beneficios", explicó.

A sus 74 años de edad, Marianela siempre ha sido una mujer activa. Antes de la crisis sanitaria, practicaba natación y hacía ejercicio tres veces a la semana. Ella vive sola y con una pensión de $250 mil. Por esta razón, agradece esta ayuda económica.

"Yo la necesito para arreglar mi casa, porque tiene 51 años y se está cayendo a pedazos. Si es que me pudieran ayudar en eso y la parte económica, porque lo que recibo es poco, entonces trato de limitarme lo más que puedo para no pasar apremios", sostuvo.

"Que nadie quede fuera"

El director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Octavio Vergara, manifestó que "están los municipios que han hecho un trabajo extraordinario, no solamente aclarando inquietudes, sino también acompañando a postular al beneficio. Están ayudándonos también las Cajas de Compensación".

Respecto al plazo de inscripción, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, expresó: "Hacemos un llamado para que nadie quede fuera. Ya llevamos casi 160 mil nuevos hogares, pero nos faltan 80 mil personas mayores que pudiendo recibir el beneficio, aún no se inscriben para recibirlo".

¿Cómo concretar el proceso?

El proceso para postular al IFE Universal se puede realizar en el sitio web www.ingresodeemergencia.cl y además va dirigido a las familias que nunca antes han recibido estos aportes anteriormente.

Para inscribirse al beneficio hay que ingresar a la página con el RUT, fecha de nacimiento y número de documento de la cédula de identidad, o también con la Clave Única.

Una vez superada esta etapa, aparecerá un formulario que hay que rellenar con datos como correo electrónico, teléfono celular, región y comuna.

A su vez, se consultará el método de pago, si es jefe de hogar o no y escribir la declaración de ingresos líquidos del hogar para el mes de junio. Finalmente, se deberá firmar una declaración jurada.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Las personas que pueden inscribirse al IFE Universal son:

Quienes pertenecen al 90% más vulnerable o inferior según el Registro Social de Hogares (RSH) y que no hayan sido beneficiarios del IFE a partir de abril 2021.

Quienes pertenecen al tramo del 100% según el Registro Social de Hogares. Deberán declarar ingresos del hogar.

Quienes están en trámite para acceder al Registro Social de Hogares.

Montos del IFE Universal por integrante familiar

Familias de 1 integrante: $177.000

Familias de 2 integrantes: $287.000

Familias de 3 integrantes: $400.000

Familias de 4 integrantes: $500.000

Familias de 5 integrantes: $546.000

Familias de 6 integrantes: $620.000

Familias de 7 integrantes: $691.000

Familias de 8 integrantes: $759.000

Familias de 9 integrantes: $824.000

Familias de 10 o más integrantes: $887.000

