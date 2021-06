Bono para Pymes: Contraloría da razón al Congreso y ordena pago para todos los feriantes

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República ordenó este viernes el pago del Bono de Alivio para Pymes a todos los feriantes de Chile, el cual entrega $1 millón a los comerciantes más afectados por la crisis sanitaria en el país.

La información fue dada a conocer por el organismo justo cuando se realizaba una reunión por la plataforma de Zoom, que sostenían los senadores Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier y la presidenta del Senado, Yasna Provoste, con alrededor de 500 dirigentes de ferias libres de todo Chile para tratar el tema.

Pago del bono a feriantes

En este contexto, la Contraloría indicó que si bien este aporte utiliza la expresión "microempresarios" para referirse a los beneficiarios del rubro de las ferias libres, esta no debe ser entendida en los términos señalados por el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Cabe señalar que hace unos días la oposición acusó que el Ejecutivo estaba haciendo una interpretación errónea respecto a quiénes de los trabajadores de ferias libres serían beneficiarios con este bono de $1 millón.

¿Qué había dicho el ministro de Economía?

La controversia se gestó luego que el propio titular de Economía detallara que existen tres tipos de feriantes, siendo solo un grupo de ellos (los que son empresa) beneficiarios de la ley.

"Están los que tienen permiso municipal y son formales, es decir, están inscritos en primera categoría, que era el origen y el destino de esta ley; están aquellos que tienen permiso municipal y no están inscritos en primera categoría, desde ese punto de vista no son empresas, no son Pymes; y están, por otro lado, los ‘coleros’ que no tienen ninguno de los dos", indicó el secretario de Estado, generando la polémica.

Tras la resolución de la Contraloría, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), comentó en su cuenta personal de Twitter que "espero que el ministro Lucas Palacios deje de lado las tinterilladas, se deje de poner problemas y se aplique en llegar rápido con el beneficio aprobado por el Congreso para todos los y las feriantes de Chile".

Espero que el ministro @LucasPalaciosC deje de lado las tinterilladas, se deje de poner problemas y se aplique en llegar rápido con el beneficio aprobado por el Congreso para todos los las feriantes de Chile. pic.twitter.com/XT8TJyIab4 — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) June 26, 2021

Finalmente, luego de conocerse la decisión, Palacios valoró que todo haya quedado zanjado.

Hoy la CGR dio a conocer su dictamen,en donde permite el pago del bono a feriantes con el solo permiso municipal. Me alegro que este tema haya quedado zanjado en favor de uno de los grupos más afectados por la pandemia. Ese es y ha sido siempre el objetivo de nuestro Gobierno➡️ — Lucas Palacios (@LucasPalaciosC) June 26, 2021

Características del bono

El Bono de Alivio consiste en $1.000.000 para todas las Pymes -sean personas naturales o jurídicas- que se encuentren o no exentas de pago de IVA, y cuyos ingresos anuales no hayan superado las 25 mil UF durante 2020, a no ser que se trate de microempresarios de ferias libres.

Para acceder a este pago, las Pymes interesadas deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Ingresos por ventas y servicios del giro de, al menos, dos meses, continuos o discontinuos, durante 2020 ó 2021.

Que hayan tenido contratado, a lo menos, un trabajador durante 2020, según información presentada al SII.

Que corresponda a los rubros más golpeados por la pandemia: gastronomía, eventos, cultura, servicios de turismo, belleza y peluquerías, gimnasios, transportes escolares, jardines infantiles, ventas y mercados en ferias y ferias libres.

Para quienes califican en los rubros mencionados, los requisitos de ventas en 2020 o 2021, o el haber tenido un trabajador en 2020, no serán necesarios. Eso sí, los feriantes tendrán que tener su respectivo permiso municipal al día.

Ver cobertura completa