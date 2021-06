Alcalde de San Javier dice que mujer con "Delta" fue a funeral y restorán: Hermana dio positivo

En contraposición a la información entregada por el Ministerio de Salud respecto al primer caso de variante Delta de coronavirus en el país, el alcalde de la comuna de San Javier, Jorge Silva, señaló que no se llevó adelante el procedimiento que señalan las autoridades sanitarias.

En efecto, el jefe comunal sostuvo en el matinal Mucho Gusto que la mujer no hizo cuarentena en Santiago y que solo ocho días después de su llegada a Chile, se realizó el PCR que terminó resultando positivo. Además, dijo que ella estuvo en varios sectores de la comuna y que, incluso, participó en el funeral de su padre.

"Esta persona ingresa a Chile en el vuelo Latam y llega el día 4 de junio a las 6:00 horas de la mañana. Se supone que esta persona venía ya con su PCR, su testeo y acá en el aeropuerto la verdad es que no sé si le han tomado o no el PCR, por cuanto se vino de inmediato en un vehículo particular con un cuñado hacia San Javier, hacia el lugar donde su padre estaría siendo velado, porque venía al funeral", señaló Silva.

En este sentido, se le preguntó si se refería a que la mujer no habría realizado cuarentena. "Exactamente", respondió el edil, señalando que "nosotros tampoco fuimos informados respecto a eso, sino que más bien nos enteramos a través de la prensa de que esta persona había venido acá y que estaría con este contagio de este nuevo caso que es el delta".

"Estuvo en un restorán"

En este sentido, Silva confirmó que la mujer estuvo en diferentes sectores de la comuna. "Confirmado, estuvo visitando una verdulería, estuvo en un restorán, entonces es allí donde a nosotros nos preocupa este caso", sostuvo.

Tras esto, el jefe comunal confirmó que una hermana de la mujer dio positivo para coronavirus, pero sin embargo aún no se confirma si corresponde o no a la variante Delta.

"Ese fue el seguimiento que hicieron nuestros funcionarios del Cesfam. Le pedí al director comunal de salud y a la directora de nuestro Cesfam que hicieran un seguimiento respecto a ello y ahí detectamos de que efectivamente también estaría una hermana contagiada, confirmado", señaló.

Finalmente, reiteró que la mujer "llega el 4 de junio y el día 12 se hace el PCR, tenemos ocho días que no sabemos dónde ella se desplazó. Tenemos entendido que anduvo en San Javier, en varios sectores y la verdad es que más allá no tenemos muchas certezas".

Versiones encontradas

Según señaló esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la mujer habría llegado el día 5 de junio al país.

"Como todas las personas que vienen a Chile, arribó con un PCR negativo, pero se testeó en el aeropuerto donde se le hizo una PCR que salió negativo. Las personas continúan su cuarentena en un comienzo en un hotel sanitario y después deben continuar su cuarentena en su residencia junto a toda su familia, que son sus contactos estrechos", sostuvo.

"Esta persona se realizó un test de antígeno domiciliario, en estas visitas domiciliarias que se hace en el control de viajeros, el que salió positivo cuando la persona llevaba siete días. Esto fue el 12 ó 13 de junio, cuando salió positivo", agregó.

Tras señalar que se encuentran recopilando información de sus contactos estrechos, la subsecretaria fue consultada por las versiones de testigos y familiares que indican que sí participó del funeral.

"Yo no tengo antecedentes de eso, no podría contestar esa pregunta porque no tengo antecedentes de cuándo fue y si estuvo en el funeral", señaló.

En paralelo, manifestó que "con respecto a la investigación epidemiológica, todavía está en estudio, No me puedo referir, porque todavía está el Departamento de Epidemiología de la Seremi de Salud haciendo una evaluación exhaustiva desde el punto de vista de un análisis retrospectivo de esta paciente, por lo tanto, yo no me puedo adelantar en relación a esta paciente".

