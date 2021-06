Papa Francisco se reunió con Juan Carlos Cruz: Víctima y miembro de comisión antipederastia

El Papa Francsico se reunió en el Vaticano con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de pederastia más conocidas del chileno Fernando Karadima -expulsado del sacerdocio en septiembre de 2018-, que además ha sido recientemente incluido en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

El propio Cruz agradeció en su cuenta de Twitter al Papa Francisco su nombramiento y reafirmó su "compromiso de seguir ayudando a los supervivientes de abusos sexuales en todo el mundo".

Hoy agradecí al Papa Francisco mi nombramiento y reafirmé mi compromiso para seguir ayudando a sobrevivientes de abuso sexual en el mundo. Today I thanked Pope Francis for my appointment and reaffirmed my commitment to keep helping survivors all over the world. pic.twitter.com/DwU5OpLlWC