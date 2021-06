"Llegar a viejo en este país es lo más denigrante": jubilada emociona contando su cruda realidad

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, en el matinal Mucho Gusto, conocimos la historia de Patricia, una mujer jubilada cuya vida se vio duramente afectada producto de la pandemia.

Su relato dejó conmocionado a todo el panel, ya que la mujer contó lo difícil que ha sido sobrevivir en el último tiempo sin poder abrir su local comercial en el barrio Meiggs, lo que no le ha permitido tener ingresos extras al de su pensión.

También sus penurias se han incrementado por el escaso apoyo estatal que ha tenido. Asegura que sólo ha recibido 100 mil pesos, debido a que su pensión es vitalicia.

El emprendimiento de Patricia

Antes de la pandemia, Patricia se ganaba la vida junto a su esposo en su local comercial del barrio Meiggs, con el que abastece a bazares y ferias. Se instaló ahí después de trabajar 16 años en una oficina, pero lo que comenzó como un sueño cumplido, hoy se ha convertido en una pesadilla.

“Ha sido terrible. Santiago ha sido una de las comunas que ha estado cerrada más cantidad de meses desde que comenzó esta pandemia. Entonces tenemos que permanecer cerrados obligatoriamente, porque yo vendo juguetes y cosas que no son de primera necesidad. No son alimentos”, comentó Patricia en Mucho Gusto.

Esta situación ha hecho que deba vivir de su pensión de 250 mil pesos. Pero al no ser suficiente, se ha visto en la obligación de recibir la ayuda de su hijo.

“Tengo un hijo que nos ha estado ayudando. Él afortunadamente tiene un trabajo, y el sueldo lo ha dedicado a la casa”, señaló la comerciante.

“Es terrible estar jubilada en este país”

“Es terrible estar jubilada en este país”, fue una de las frases con las que Patricia expresó su dolor en el matinal, para luego agregar: “Llegar a viejo en este país es lo más denigrante que hay”, momento en el que no pudo contener las lágrimas.

La crisis económica que ha vivido ha hecho que deba restringir ciertos hábitos que tenía anteriormente, como la alimentación. Ahora come menos carne y más fideos y arroz.

Además, la mujer ha visto afectada su salud producto de los problemas socioeconómicos que la pandemia le ha ocasionado: “Yo no podía dormir. Me levantaba a las tres de la mañana y empezaba a pasearme por toda la casa. Mi hija me llevó al neurólogo y ahora estoy con pastillas”, manifestó Patricia.