Hijo del profesor Nibaldo Villegas y cobro del IFE por parte de condenada: "Da impotencia"

¿Qué pasó?

Alejandro, el hijo Nibaldo Villegas, el profesor que fue asesinado por su exesposa y la pareja de ésta, habló esta mañana, tras conocerse que la mujer, Johana Hernández, que se encuentra detenida por parricidio y homicidio calificado, recibe beneficios monetarios del Estado.

La mujer cobró los bonos IFE, mientras que los hijos de la víctima no han percibido ninguna ayuda social.

Esta mañana, el hijo mayor del docente, se refirió al hecho y no ocultó su malestar.

“Está más tranquila que nosotros”

Alejandro, que estudia, trabaja y hace poco se transformó en padre, dijo que "estos bonos han sido pagados y hay algunos que están vigentes por cobrar, lo que me dio sospechas porque yo no recibí nada".

Al enterarse que la beneficiaria era Hernández, añadió que "da rabia, de verdad que da mucha rabia, da impotencia... ¿Cómo el Estado la sigue ayudando? ¿No tiene conocimiento a quiénes les está prestando ayuda?”.

En declaraciones al matinal de TVN, agregó que “ella asesinó a mi papá y ahora reúne fondos a costa de mi familia”.

Para cerrar, sentenció que “ella sigue viviendo su vida y está más tranquila que nosotros. Ya me quitó a mi papá y me puede seguir quitando, porque nadie me asegura si esos dineros que le llegaron me los van a devolver o se los van a dar a mi hermana”.

Ver cobertura completa