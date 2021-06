Vecinos de Cerrillos temen que sus casas se derrumben ante profundo socavón de casi 2 metros

¿Qué pasó?

Una situación mantiene en alerta y genera profunda preocupación a los vecinos del pasaje Vista Linda de la comuna de Cerrillos, ya que literalmente la calle y sus casas se están hundiendo debido a un profundo socavón que quedó al descubierto.

El hecho fue denunciado hace casi un año y comenzó con el desgaste del pavimento que, poco a poco, se ha ido ahuecando y que también afectó a las viviendas.

En una de las casas se hundió una de las habitaciones y en otra, el estacionamiento y entrada del auto.

Casi dos metros de profundidad

Así lo exhibieron residentes al mostrar los alcances del socavón, donde Bárbara explicó el problema al indicar que "no hay nada bajo los adoquines. Están solo unidos con la presión, pero no tienen nada abajo, están en el aire".

Otro de los vecinos, con la ayuda de un chuzo, comprobó la profundidad del deterioro del terreno. "Es de casi un metro setenta, un metro ochenta. Si esto se cae, imagine la magnitud del accidente que puede provocar", aseveró.

La situación se acrecienta, ya que residentes acusan que no reciben ayuda, ya que Tamara afirmó que "hace más de un año que escribimos para encontrar a alguien y que nos tomen en cuenta. y hasta el momento nada. Me pidieron fotos y vinieron un par de veces a mirar y nada más. No hay soluciones concretas. No necesitamos que nos sigan echando tierrita".

"El tema se arrastra desde el 2013"

Ante el pedido de vecinos, personal municipal llegó hasta el lugar y explicó los pasos a seguir ante la respuesta que exigen los residentes afectados por el socavón.

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, Michel Arias, director de departamento de Secretaría Comunal de Planificación de Cerrillos, afirmó que "es un tema que se arrastra de 2013 con los primeros reclamos y hubo hundimientos en este mismo pasaje, vino la empresa Smapa y en colaboración con los vecinos, eso se reparó. Ahora vuelve a surgir el mismo problema y armamos una mesa de trabajo", agregó.

Ante ello, anunció que "Smapa se hará presente a las 12 del día con un departamento técnico para ver de qué se trata y van a generar una solución al tema, más una fuga de agua que presenta el lugar".