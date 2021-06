Retiro del 100% de las AFP no contaría con el apoyo necesario en el Congreso

¿Qué pasó?

Si bien el Congreso aprobó tres retiros del 10% de los fondos de pensiones, la iniciativa que busca permitir una extracción de la totalidad de los ahorros previsionales no contaría con el apoyo necesario de los parlamentarios para ver luz verde.

Cabe destacar que ya se presentaron dos proyectos para un cuarto retiro del 10%, y uno para sacar el 100%. Al mismo tiempo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) anunció que esta semana también presentará un proyecto para extraer todos los fondos.

Rechazo de parlamentarios

El presidente de la comisión de Constitución, Marco Ilabaca (PS), se negó a poner en tabla el proyecto sobre esta materia que ya fue ingresado por Pamela Jiles (PH).

"Creo que hoy día el centro del debate no puede ser la discusión del retiro del 100% de los fondos previsionales. Como creo que es un tema que no corresponde hoy día discutirlo, por lo menos, no estará en la agenda de la comisión de Constitución en el corto plazo", afirmó.

El otrora líder de la instancia, Matías Walker (DC), manifestó que: "El costo de la crisis no lo pueden seguir pagando los trabajadores".

En tanto, el parlamentario Leopoldo Pérez (RN) señaló que: "Obviamente rechazaré y rechazaremos cualquier iniciativa que vaya apuntada a nacionalizar los fondos de pensiones o en su defecto a cualquier otro retiro de los fondos de pensiones, incluido el 100%".

¿Qué dicen los expertos?

Además, la idea es vista por los expertos con mucha preocupación, mientras que la reacción del mercado no ha sido positiva.

El economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, explicó que: "Una liquidación masiva de más de $200 mil millones de dólares, en un mercado como el chileno, que genera un PIB de $300 mil millones, puede tener consecuencias no vistas hasta el momento en nuestra economía".

El proyecto de Alessandri

El diputado Alessandri detalló que con su proyecto: "Cualquier ley futura que se apruebe en primer trámite para nacionalizar o expropiar tus fondos, inmediatamente se va a abrir una ventana de seis meses para que puedas sacar el 100% de tu plata".

"También, un segundo aspecto del proyecto, es que el día de hoy vamos a abrir una ventana para que puedas transferir tu plata a una cuenta blindada, a una cuenta segura, lejos de las garras del populismo", agregó.

El parlamentario propone que las personas que hayan cumplido 55 años o más, y tengan $8 millones de pesos o menos en sus cuentas de capitalización individual, puedan retirar la totalidad de sus ahorros.

El proyecto de Jiles

El texto ingresado por la parlamentaria Jiles señala que: "Para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del Covid-19, autorízase a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, de 1980, de forma voluntaria y excepcional, a realizar un retiro de hasta el 100 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias".

Pese a lo anterior, el proyecto específica un tope. En efecto, señala que se establece "como monto máximo de retiro el equivalente a 1.350 unidades de fomento (casi $40 millones)".

En paralelo, el proyecto de la parlamentaria señala que "en el evento de que el 100 por ciento de los fondos acumulados sea superior a 1.350 unidades de fomento, el afiliado solo podrá retirar hasta dicho monto".

