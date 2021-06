Habla víctima de femicidio frustrado en San Miguel: "Él me lavaba el cerebro como quería"

"Me veo al espejo y no paro de recordarlo", fueron las primeras palabras de Mikaela, quien fue atacada por su expareja, quien la agredió a ella y luego a una amiga el fin de semana pasado al interior de un departamento en San Miguel.

En conversación con Meganoticias Alerta, la mujer, que tuvo que ser asistida en un recinto médico por las lesiones que sufrió, dio a conocer el contexto de los hechos y reveló otros episodios similares que vivió en su anterior relación con el sujeto, que aún se mantiene prófugo.

El relato de Mikaela

"Yo llegué súper temprano con una amiga. Él llegó aproximadamente a las 09:30 de la noche. En una discusión verbal sacó un cuchillo del cajón y me apuñaló" expuso.

Sin embargo, afirmó que la afectada no fue solo ella, sino también su acompañante en ese momento: "Ella lo trató de sacar encima mío y la apuñala".

"Realmente, yo no me defendí, no pude, no tuve el tiempo. Desde el mes uno que nos fuimos a vivir juntos me levantó la mano. Siempre sufrí violencia psicológica, no me dejaba salir, me alejó de mi familia y yo estaba atrapada en esa relación. Es muy difícil salir de eso", manifestó Mikaela.

"Él me lavaba el cerebro como quería"

En este sentido, reveló que "él me lavaba el cerebro como quería. Me amenazaba con mi familia... Realmente no sabía qué hacer".

La mujer indicó que "muchas veces hice una denuncia. Algunas quedaban en nada, otras él me decía que sacara las causas y si no lo hacía me levantaba la mano".

"Quiero decirles a todas las mujeres que han sufrido violencia en el pololeo, que por favor hablen, que no es tarde. Sus familias siempre van a estar ahí", agregó.