Pamela Jiles afirma no ser candidata presidencial: "No he postulado, ni sueño estar ahí"

¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles (PH) aseguró que no es candidata presidencial, pese a haber liderado algunas encuestas y a haber manifestado en el pasado su intención de ser parte de la papeleta en las elecciones de noviembre.

¿Qué dijo Jiles?

"Yo no soy candidata presidencial", sostuvo la parlamentaria en una conversación con Radio ADN.

"Me llama la atención que haya aparecido en diversos lugares de las encuestas de la Plaza Pública. Después del inicio del estallido social empecé a aparecer en las encuestas por mención espontánea, pero yo no he postulado, ni sueño estar ahí, mis sueños políticos son otros", aseguró.

En ese sentido, señaló que: "Mi partido habló de figura presidencial y me pidió a mí que yo asumiera una candidatura. Yo he señalado que no he respondido a esa propuesta, lo que me parece claro. No he sido candidateada ni me he autocandidateado".

La diputada manifestó que su sueño político es "vivir en el corazón de mi pueblo", indicando que: "Cuando he formado parte del parlamento y he tenido la confianza de la gente que espera que esté con ellos, aspiro a que la gente haya sentido que yo pensé con ellos, que actué por ellos y no los abandoné".

Elecciones para la gobernación

También se refirió la primera vuelta en las elecciones de gobernadores de la Región Metropolitana, realizadas el pasado 15 y 16 de mayo, donde su pareja, Pablo Maltés, sólo superó el 10% de los votos.

"Lo viví como una derrota, pero una derrota que tiene que ver con darme cuenta de que yo instalé pésimo, siendo supuestamente una comunicadora, la expectativa que tenía respecto a la elección. No soy la única responsable, también ocurrió que los analistas señalaban a coro que las posibilidades de este candidato era llegar segundo, tercero, incluso primero", aseveró.

"Por una parte fue una derrota, pero por otra, que es muy relevante para mí, estoy agradecida de esas casi 280 mil personas que se levantaron el sábado y fueron a votar por Pablo. Creo que mucha gente lo hizo pensando en mí, porque Pablo no tenía un perfil público ni hubo tiempo para desarrollarlo, por lo que unas de esas personas acudieron a mi llamado. Son seis Estadios Nacionales, la suma de la votación de seis diputados", añadió.

Retiro del 100% de las AFP

Respecto al proyecto que presentó para extraer el 100% de los fondos previsionales, aclaró que: "Me gustaría decir que existe un solo proyecto de retiro. He visto a algunos colegas diciendo que yo me sumé a la iniciativa de Alessandri, pero existe una sola iniciativa, y es la que presenté yo junto a otros colegas".

"El porqué es simple y está en lo que llamamos la idea matriz. El propio Gobierno ha anunciado una nueva ola de contagios, la cual ya está en curso. Los datos demuestran que la pandemia está lejos de terminar con la vacunación", explicó.

Asimismo, detalló que: "Este retiro tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía frente a una crisis nunca antes vista, dándoles la única fórmula a la que los legisladores tenemos acceso".

