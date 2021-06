Fernando Karadima es ingresado de urgencia por una afección cardíaca

El exsacerdote Fernando Karadima, expulsado del sacerdocio por una serie de denuncias de abusos sexuales, fue ingresado esta madrugada de urgencia al Hospital Clínico de la Universidad Católica por una afección cardíaca.

Según informa BioBioChile, el otrora párroco de El Bosque llegó cerca de las 05:30 horas al recinto asistencial, pero no pudo ser internado de inmediato, debido a la falta de camas producto de la pandemia.

Caso Karadima

Cabe recordar que Karadima fue expulsado del sacerdocio el año 2018 por el Papa Francisco, tras un proceso canónico en su contra.

Asimismo, el Arzobispado de Santiago debió indemnizar con 441 millones de pesos a tres de sus víctimas: James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo.

Tras el fallo decretado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el administrador apostólico de la Arquidiócesis, Celestino Aós, aclaró que los fondos para pagar la indemnización saldrían de las arcas institucionales.

"No sale del 1 por ciento, no sale del dinero que entregan los fieles directamente para otras cosas. No se va a sacar ni un cinco para poder pagar a las víctimas y tampoco se va a pagar del 1 por ciento. Saldrá de otros recursos", explicó.