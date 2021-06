Gobierno rechaza retiro del 100% de fondos AFP: "Es una hipoteca a las futuras pensiones"

Este jueves el ministro del Trabajo, Patricio Melero, criticó el proyecto ingresado por la diputada Pamela Jiles (PH) y que consiste en el retiro del 100% de los fondos previsionales.

Al respecto, el secretario de Estado manifestó que el escenario es completamente distinto a los retiros anteriores y reiteró que es el Estado el que debe entregar las ayudas.

"Es una hipoteca a las futuras pensiones"

“Yo creo que hay un consenso muy grande en términos de establecer que retirar fondos previsionales para otros fines es una mala política pública y eso no ha cambiado, más aún en los tiempos actuales en que el Gobierno, en conjunto con el parlamento, ha aprobado un conjunto de iniciativas que ya suman 20 mil millones de dólares en transferencias directas a los hogares chilenos”, indicó.

Asimismo, dijo que “cada día se hace menos necesario tener que meter la mano al bolsillo de las cotizaciones previsionales para sortear las dificultades que hoy el país está teniendo y por eso es muy distinto el escenario de lo que fue el primer y segundo retiro, con lo que se está planteando hoy, porque el esfuerzo que el Estado ha hecho, esfuerzo fiscal de proporción en concordancia con el parlamento, está brindando una ayuda inédita a los hogares chilenos para paliar este tipo de crisis”.

“Hoy seguir propiciando giros a las cuentas de las AFP es una hipoteca a las futuras pensiones el día de mañana y llamamos al parlamento a validar las propias leyes que el parlamento ha aprobado en conjunto con el Gobierno, para transferencias directas a los hogares chilenos para paliar la crisis, que seguir propiciando iniciativas de ley que utilizan los recursos propios de los ciudadanos. Siempre creemos que es mejor utilizar el bolsillo del Estado que el del futuro jubilado”, planteó.

“Me parecen malas todas las iniciativas que vayan en la dirección de debilitar los fondos previsionales, la ayuda tiene que salir del esfuerzo de los recursos del Estado y no de las cuentas individuales para la jubilación futura”, concluyó.

El proyecto

Por otro lado, Pamela Jiles afirmó tras ingresar la iniciativa que "llegó la hora de terminar con la estafa piramidal que son las AFP, he presentado este proyecto para el retiro de hasta el 100% de los fondos. Darle un tiro de gracia a las AFP".

"Efectivamente cuando no hay ayuda alguna, de lo cual nos hemos enterado en la Cuenta Pública, no habrá ayuda ninguna, no habrá IFE, no habrá Renta Básica Universal, no habrá ayuda universal, solo habrá ayudas parciales y con letra chica", argumentó.

La diputada añadió que "me parece que es justo y necesario que los chilenos tengan acceso a sus fondos previsionales. Y, por lo tanto, he presentado el único proyecto que existe en esta dirección, porque todo los demás son proyectos imaginarios".

Ver cobertura completa