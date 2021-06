Caso SQM: Justicia dictó sobreseimiento a exasesor de ME-O por dos delitos tributarios

¿Qué pasó?

Este miércoles, en el marco de la audiencia preparatoria de juicio oral que se retomó el martes 1 de junio, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago dictó el sobreseimiento de dos de los hechos imputados al ex secretario general del PRO hasta el año 2012, Cristián Warner.

Ello, luego que el magistrado Leonardo Valdivieso acogiera los argumentos de abogado Carlos Mora, quien junto a Ciro Colombara lideran la defensa del periodista.

Los hechos en cuestión corresponden a 2 boletas del año 2009, respecto de las cuales no existe querella nominativa del Servicio de Impuestos Internos, único organismo facultado para ejercer esta acción penal por delitos tributarios.

De esta manera, Warner quedó libre de responsabilidad penal respecto a dos facturas de ventas y servicios afectas a IVA, a SQM S.A., por un monto total bruto de $29.155.000 y cuya glosa respectiva indicaba “servicios de producción de publicidad”, que fueron emitidas durante el año comercial 2009 en su calidad de representante legal de la empresa individual de responsabilidad limitada “CRISTIAN WARNER COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y MARKETING EIRL”, y que a juicio de la fiscalía, serían falsas por servicios no prestados.

Carlos Mora afirmó que “el tribunal acogió nuestra solicitud en orden a sobreseer a Warner por hechos de dicen relación con dos boletas de 2009 de las cuales no existe querella nominativa, a pesar que la Fiscalía se opuso señalando que se encontraba la imputación genérica, cosa que fue desestimada por el tribunal y el Servicio de Impuestos Internos aseguró, hoy, que entiende que la acción penal existe, pero por un error de tipeo no fueron incluidos, lo que igualmente fue desestimado por el tribunal ya que consideró que no fue un error de tipeo y que simplemente el organismo no se querelló por esas boletas”.

Cambio de fecha juicio Servel

Paralelamente, este miércoles el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago programó una audiencia para este jueves 3 de mayo con el objetivo de discutir el cambio de fecha del juicio del caso Servel que Warner y Marco Enríquez-Ominami debían enfrentar este lunes 7 de junio por supuesta infracción en la rendición electoral.

La solicitud fue hecha por la fiscal Ximena Chong, quien pidió postergar el inicio del juicio.