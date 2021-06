"No estoy para gallitos": Piñera por objetivo de la UDI de ampliar IFE Universal hasta diciembre

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Prime, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la iniciativa de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), para que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal se extienda hasta el mes de diciembre.

Los parlamentarios ingresaron la indicación luego de que el Mandatario anunciara en la Cuenta Pública 2021 que le pondrá urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Sin embargo, descartaron que la propuesta estuviera relacionada con dicha materia, recalcando que: "Lo que hay aquí es un apoyo a las familias".

¿Qué dijo Piñera?

Al respecto, el Jefe de Estado manifestó que: "Yo como Presidente no estoy para gallitos, yo me levanto todos los días en la mañana y me acuesto todas las noches muy tarde con un solo propósito: mejorar la calidad de vida de los chilenos".

"Hemos ingresado un Ingreso Familiar de Emergencia Universal, a todas las familias del Registro Social de Hogares, lo que parecía imposible, con un nivel mucho más alto que el que muchos imaginaban o pedían hace sólo días o semanas atrás", destacó.

"Es una propuesta muy grande"

Sobre por qué no anunció en la Cuenta Pública las mejoras al beneficio, Piñera explicó: "¿Por qué pasa lo del IFE? porque propongamos lo que propongamos hay algunos que salen con un cassette pregrabado de decir 'es insuficiente'. Es una propuesta muy grande. En marzo de este año la propia Concertación, la propia presidenta del Senado, proponía que el IFE llegara a la línea de la pobreza. Lo pusimos en la línea de la pobreza y eso asegura que ninguna familia se queda bajo la línea de la pobreza".

En ese sentido, aseveró que: "Yo creo que aquí la pregunta que hay que hacer es por qué algunos no encuentran nada suficiente".

"Hoy día en el Congreso hicimos dos cambios, que los conversamos. Primero, mejorar el monto para las familias de tres y cuatro integrantes; y en segundo lugar, ampliar el IFE a un nivel del 50% para el mes de septiembre", detalló.

"Los países no pueden vivir de bonos y de subsidios, tienen que vivir del trabajo. Por eso estamos tratando de orientar la política pública de subsidio, a subsidiar a la gente para que vaya a trabajar y no para que se quede sin trabajar", añadió.

Provoste como eventual candidata

Al ser consultado por las críticas que ha realizado sobre las ayudas sociales la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien ha irrumpido en las encuesta como eventual candidata presidencial, el Mandatario expresó que: "Yo creo que hoy día lo que necesitamos son personas que busquen acuerdos y no personas que anden buscando votos. Y esa es una distinción, porque algunos están en las dos condiciones".

"Yo esperaría que todas las autoridades hoy día pongan por delante, en un momento tan crítico, el interés de todos los chilenos", afirmó.

"A mí no me gusta juzgar a las personas, yo solamente creo que en este minuto necesitamos personas que busquen acuerdos y soluciones, y no votos y divisiones", continuó.

Matrimonio igualitario

Respecto al anuncio para ponerle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, aseguró que: "Es un tema que venimos discutiendo en el propio Comité Político hace mucho tiempo y esta es una profunda convicción. Algunos creen que este es un tema de izquierda o de derecha, o incluso creen que es un tema religioso. No es un tema de izquierda y derecha, y no es un tema religioso, porque estamos hablando de una ley civil en un estado laico. Yo pienso que es un tema de principios".

"Hay opiniones distintas, yo las respeto. Cada uno expresará su opinión y votará de acuerdo a su conciencia. Pero pretender que en Chile no se puede discutir un tema como este, yo no estoy de acuerdo", comentó.

"No es una revancha, tampoco es algo que fuera un secreto, yo lo conversé con mucha gente... Con mucha gente, pero no todos los chilenos. Por ejemplo, en el Comité Político lo conversamos muchas veces", aclaró.

"Matrimonios religiosos siguen siendo entre un hombre y una mujer"

El Presidente indicó que: "Hay que hacer una distinción. Yo creo mucho en la libertad religiosa, en la libertad de culto. Los matrimonios religiosos del mundo católico, del mundo cristiano, siguen siendo entre un hombre y una mujer. Aquí estamos hablando de la ley que rige y es obligatoria para todos".

"Yo realmente creo, y estoy convencido, que por un tema de libertad de amar, por un tema de protección y dignidad de todas las familias y por un tema de igualdad ante la ley, este es un paso que tenemos que dar", añadió.

"Yo quise hacer algo como Presidente que creo que es bueno para el alma de Chile, y lo hice respetuosamente, sin descalificar a nadie. Esto de andar buscándole la quinta 'pata' al gato, que es para tomar revancha, para recuperar la agenda, para beneficiar a alguien, perjudicar a otro. Es una convicción profunda, que por lo demás yo creo que la comparto con la inmensa mayoría de los chilenos, de izquierda, de centro y de derecha", sostuvo.

Finalmente, reconoció que: "Las personas pueden cambiar. Yo en el pasado pensaba distinto".

Baja aprobación en encuestas

Sobre la baja aprobación que marca en las encuestas, señaló que: "Le ha pasado a casi todos los presidentes del mundo. Cómo no voy a comprender yo, llevamos 15 meses de tiempos difíciles, duros, adversos, de pandemia".

"La gente lo ha pasado muy mal. La pandemia, la crisis económica, la recesión, la pérdida de empleos. Por lo tanto, es natural que la gente sienta frustración", agregó.

"Comprendo esa frustración y para mí es una motivación para trabajar más y cada día mejor", sostuvo.

Primarias presidenciales

Al ser consultado por las primarias presidenciales de Chile Vamos, aseguró que: "La Moneda es neutral, La Moneda no va a apoyar a ningún candidato. No es su rol. Por supuesto que cuando hay un candidato de Chile Vamos, y respetando la ley, fuera del horario de trabajo y sin usar recursos públicos, todos tenemos derecho como ciudadano a expresarse y a opinar".

"Pero hoy día La Moneda no tiene un candidato porque hay cuatro precandidatos de Chile Vamos", concluyó.

