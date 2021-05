IFE Universal: Provoste espera que el Gobierno haga "una oferta mayor"

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Plus Alerta, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, se refirió a la postergación de la votación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la que estaba agendada para las 15:00 horas de este lunes hasta su total despacho, pero que se realizará este martes a las 15:30 horas.

El diputado Jaime Naranjo (PS), quien reemplazó a Cosme Mellado (PRSD) como presidente de la instancia, comentó que recibió un llamado de la ministra Karla Rubilar, quien le dijo que el Gobierno estaba abierto a analizar las propuestas que se plantearon.

¿Qué dijo Provoste?

La parlamentaria, que ha liderado las negociaciones de la oposición con el Gobierno en los "mínimos comunes", indicó que: "Nosotros vamos a estar siempre disponibles para valorar todos los esfuerzos que se puedan hacer y mejorar las propuestas, pero creo que esto da cuenta de una lógica equivocada y en la cual permanece inalterable la actitud del Gobierno".

"Tenemos un Gobierno que conmina al Parlamento a tramitar las iniciativas rápido. Nosotros esperábamos que este proyecto llegara ya mañana al Senado para poder despacharlo, y ahora es el Gobierno el que paraliza la discusión legislativa en la Cámara de Diputados", sentenció.

En esa misma línea, manifestó que: "Nosotros hemos manifestado toda nuestra disposición, pero no podemos tramitar un proyecto que no llega al Senado. Hoy día hemos conocido a través de las redes sociales, al igual que ustedes, que ha sido el Ejecutivo el que ha paralizado la discusión en la Cámara de Diputados. Yo espero que esta discusión la haya paralizado para hacer una oferta mayor".

"Cuando uno dice y entrega una propuesta seria, como la que hicimos desde la oposición política y social, no se diga que no hay más plata porque nosotros lo dijimos: plata para financiar nuestra propuesta existe y queda de manifiesto ahora que el Gobierno paraliza la tramitación a la espera de una de una oferta mayor. Creo que eso no es entender la realidad y el sentido de urgencia que tiene la familia", agregó.

"Vamos a tramitar con mucha agilidad"

La senadora aseveró que: "Lo que nosotros esperamos es que en esto siempre el Gobierno ponga el máximo de su esfuerzo para apoyar a las familias", aseveró.

Nosotros ya lo hemos dicho públicamente y tenemos nuestro compromiso, así lo hicimos también saber a través de una declaración pública de la mesa en los comités de oposición del Senado en que vamos a tramitar con mucha agilidad, pero también con seriedad y responsabilidad el proyecto que dice relación con las ayudas a las familias", afirmó.

Cuarto retiro del 10%

Sobre la posibilidad de legislar un cuarto retiro del 10% de los fondos de las AFP, Provoste expresó que: "No nos sentimos cómodos en una lógica en donde cada cual se rasque con sus propias uñas".

"Los retiros de fondos previsionales fueron una expresión de desesperación frente al abandono, y por eso hemos concurrido a una conversación para que las ayudas sociales tengan otro carácter", aseguró.

"Nuestro esfuerzo está dado en el día de hoy para que el Gobierno haga su mayor esfuerzo a través de las ayudas sociales, a través de la Renta Básica Universal o Ingreso Familiar de Emergencia", añadió.

Posible candidatura presidencial

Al ser consultada sobre una posible candidatura presidencial, la senadora recalcó que: "Hoy día estoy ocupada en hacer nuestra tarea. Yo no soy una persona que viva en función de las encuestas, ni me muevo por los resultados. Nunca esperé estar en estas encuestas".

"Para nosotros nuestra tarea, como presidenta del Senado, y particularmente en la tarea que nos han puesto los 24 senadores y senadoras de la oposición, es trabajar sin descanso para que a nuestro país le vaya bien", señaló.

