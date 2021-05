Sochimi y Pase de Movilidad: "Por ahora habría que tratar de suspender su uso"

¿Qué pasó?

El Presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña, se refirió este lunes a la salida del Colegio Médico (Colmed) de la Mesa Social Covid-19 y al Pase de Movilidad establecido por el Gobierno en los últimos días.

En conversación con Meganoticias Conecta, el experto fue crítico con este nuevo documento que permite el desplazamiento en comunas en Fase 1 y 2 de personas vacunadas con ambas dosis del coronavirus, y que coincide de cierta manera con el aumento de contagios.

Colmed y Mesa Social Covid-19

Sobre lo ocurrido con el Colmed en la Mesa Social Covid-19, señaló que "es una decisión propia... El Consejo Nacional decidió retirarse en base a lo que ellos creen como una decisiones complicadas, difíciles y no muy bien determinadas, y yo creo que es una decisión respetable".

"Yo no me puedo pronunciar porque no soy miembro del Colmed, pero yo creo que todo tiene que ir siempre a privilegiar el diálogo y la participación de todos en la lucha de esta pandemia", agregó.

Pase de Movilidad y alza de contagios

En relación al Pase de Movilidad, sostuvo que su evaluación "tiene que ver fundamentalmente con la crítica que podríamos hacer al discurso asociado a la liberación de este pase. Decirle a la gente que, independiente de que tenga la posibilidad de salir con su pase de movilidad, tiene que tener muy claro que la circulación viral está muy alta".

"El pase de movilidad en este momento, con el alza de casos y ocupación de camas UCI, debiera estar más restringido, al menos, en términos de la movilidad en zonas que están en cuarentena. Eso debería estar un poco prohibido", manifestó el médico.

En este sentido, indicó que "por ahora habría que tratar de suspender su uso, considerando el alza de casos y la ocupación de camas UCI, yo creo que eso está claro como indicador, pero insisto, el pase de movilidad es un aspecto de todos los otros que hay que evaluar para hacer un poco más de restricción".

"Yo creo que lo que hay que hacer es tomar las decisiones de avanzar en el plan Paso a Paso siendo bien estrictos con los indicadores con los cuales se van a tomar la decisión ... Lo que yo percibo también, por el discurso del ministro Paris, es que están muy post ya liberar, para que la gente que está muy encerrada y con fatiga pandémica pueda salir y hacer más actividades. Me imagino que debe haber algún tipo de presión del punto de vista económico", sentenció.

