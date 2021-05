Semana clave en el Congreso para el IFE Universal: ¿Cuándo se podría comenzar a pagar el bono?

¿Qué pasó?

Este lunes se retoma en la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, bono propuesto por el Gobierno que podría beneficiar a casi 15 millones de personas que se encuentran inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH).

IFE Universal

El IFE Universal es la propuesta del Ejecutivo luego de la discusión de mínimos comunes con la oposición, bono que parte en los $177 mil por integrante del hogar, para que así ninguna familia tenga recursos que estén bajo la línea de la pobreza.

"Podemos asegurar que ningún hogar que esté efectivamente en el registro va a estar bajo la línea de la pobreza, y los que tienen ingreso van a estar sobre la línea de la pobreza", asegura la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

¿A quiénes beneficiará?

Según la propuesta cerca de 15 millones de personas inscritas en el RSH podrían recibir los pagos del IFE Universal en los meses de junio, julio y agosto.

Si bien el beneficio buscar ser "universal", tal como indica su nombre, hay algunas excepciones de personas que no lo recibirán.

"Los que están en el decil más alto, entre el 91 y el 100% del Registro Social de Hogares y tengan ingresos sobre los $800 mil líquidos por integrante del hogar... Ellos por estar en el 10% de ingresos más altos de este país, efectivamente no podrían acceder", dijo la ministra Rubilar.

¿Cuándo se pagaría?

"Si nosotros pudiéramos aprobar el Ingreso Familiar de Emergencia Universal esta semana, significaría que el día sábado podríamos partir las inscripciones para las nuevas personas. Podríamos estar pagando a fines de junio con todas estas modificaciones", asegura la ministra Rubilar.

Por otra parte, Rubilar recordó que para poder postular a este bono es necesario estar inscrito en el RSH, y quienes recién lo hagan ahora estarían recibiendo sus pagos en el mes de julio.

Para cumplir con estos plazos es clave la discusión parlamentaria de esta semana. Los senadores de oposición anunciaron que darán celeridad a este proyecto, si que antes es aprobado por la Cámara.

"Creemos que hoy día no hay espacio para equivocaciones, no hay espacio para letra chica, donde ese 20% adicional que ha dicho el Gobierno para llegar al 100% del Registro Social de Hogares, no tenga hoy día interpretaciones o arbitrariedades por parte del Gobierno para postular", señaló la diputada Joanna Pérez (DC).

Sin duda la aprobación de este proyecto que busca beneficiar a casi siete millones de hogar es importante para todos aquellos que han sufrido con los efectos de la crisis económica derivada del coronavirus.

