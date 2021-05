Gobierno y Pase de Movilidad: "¿Porqué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente?"

¿Qué pasó?

Una enérgica defensa al Pase de Movilidad para personas que cuenten con al menos 14 días tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus realizó este jueves el ministro de Salud, Enrique Paris, a propósito de los cuestionamientos a la medida, especialmente en el marco de los 8.117 casos nuevos informados durante la misma jornada.

En primer lugar, el secretario de Estado señaló que la decisión se tomó en consideración a lo señalado por el comité de expertos en pandemia del Ministerio de Salud, lo cual posteriormente fue presentado a la Mesa Social Covid-19.

¿Qué dijo Paris?

"El grupo de expertos en pandemia, y lo leí en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo que 'los vacunados, es decir, que hayan recibido las dos dosis y que hayan completado los 14 días después de la última dosis podrán movilizarse en sitios públicos, independientemente de la existencia u otras restricciones. Deberán usar siempre mascarilla, deberán podrán trasladarse dentro del país entre localidades que no se encuentren en Fase 1, podrán salir con niños menores', etcétera, son 9 puntos", explicó.

Tras esto, y luego de defender la composición de la mesa Covid-19, solicitó que "haya una buena comunicación de las cosas que se hacen y de la forma en cómo se toman las medidas".

Aumento de flujo

En paralelo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, abordó las preguntas relativas al aumento del flujo de personas en terminales y aeropuertos, como también respecto a si hay un balance en torno a la cantidad de Pases de Movilidad otorgados.

"La cantidad de pases de movilidad obtenidos no los tenemos, pero sin embargo, en el día de ayer ingresaron a la página más de 1.7 millones de personas. Y desde el día domingo, cuando el Presidente anunció esta medida, la página ha tenido más de 5 millones de personas que han ingresado a ella. Estas cifras dan cuenta del interés que tienen las personas por obtener este pase y poder tener este comprobante", sostuvo.

"Sin embargo, lo hemos dicho, es muy importante que este pase permite que las personas que están en comunas en Cuarentena, comunas en Transición, puedan realizar esas actividades de bajo riesgo que son las que están permitidas hoy día durante esas fases, que es salir a pasear, caminar. Hacemos un llamado a que lo usen para estar al aire libre, porque sabemos la situación difícil y dura que han tenido principalmente las personas mayores y también los niños durante esta pandemia", agregó.

En esta línea, Daza complementó señalando que "este fin de semana probablemente vamos a ver un aumento de movilidad y es por eso que como Gobierno estamos fortaleciendo y vamos a fortalecer, principalmente en los terminales de buses, carreteras, las fiscalizaciones".

Proyecciones desestimadas

Tras esto, el ministro Paris fue consultado sobre las proyecciones de expertos que él desestimó, las cuales hacían referencia a que se volvería a superar los 8 mil casos por día, cuestión que se dio este jueves.

"Nosotros siempre vamos a asumir las responsabilidades que tenemos que asumir. Y obviamente que si llegamos a los 8 mil, habrán tenido buenos argumentos para hacer ese cálculo, me alegro por aquello. Pero no es culpa de las autoridades que el virus circule, no es culpa de las autoridades que haya aparecido un virus nuevo en el mundo, no es culpa del Gobierno que el virus esté circulando", señaló Paris.

¿Piensa que nosotros lanzamos el virus?

En esta línea, comenzó a preguntar: "¿O usted piensa que nosotros lanzamos el virus y que el virus circula porque el Gobierno quiere que aumenten los casos? Eso no es así, este es un fenómeno médico, es un cuadro epidemiológico, es una pandemia mundial".

"Ayer mostré en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados cómo países vecinos a Chile han aumentado 10 veces más el número de casos de coronavirus y están con sus unidades de tratamiento intensivo colapsadas y además con un porcentaje de vacunación cercano al 10% o 7% en segunda dosis", agregó.

Tras esto, la máxima autoridad sanitaria del país señaló que "estamos en una situación muy diferente, tenemos más de 10 millones de vacunados con una dosis, más de 7 millones con dos dosis, ¿Por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga? ¿O ustedes están en contra de la libertad? ¿Están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas y que los abuelitos y adultos mayores no puedan salir siquiera a caminar y que los niños no puedan salir a jugar o que los deportistas no puedan salir a trotar? ¿Eso es lo que quieren?".

"Ese no es el país que nosotros queremos, nosotros queremos un país donde la libertad esté unida a la responsabilidad y jamás hemos dicho que hay que abandonar las medidas sanitarias. Esto significa que puede salir pero tiene que usar la mascarilla, lavar las manos mantener distanciamiento físico, ventilarse", manifestó.

Finalmente, Paris señaló que: "Yo no entiendo ese tipo de críticas, pero si ellos lograron calcular que llegábamos a 8 mil y llegamos a 8 mil, les reconozco ese punto, me parece muy bien y muy adecuado y felicito a los especialistas que lograron anunciar ese aumento que entre paréntesis yo lo vengo anunciando hacia varios días atrás. Yo pregunté solamente en qué se basaban para hacer el cálculo".

Mesa Covid

Otro momento tenso en la ronda de preguntas del balance de este jueves tuvo lugar cuando se consultó respecto a las dudas planteadas por la comunidad científica respecto a quienes componen la Mesa Covid-19.

Frente a esto, el ministro Paris aseguró que asiste él, junto a los subsecretarios de Salud Pública, Redes Asistenciales, Prevención del Delito, además de puntualizar que muchas veces asiste también el ministro de Economía y el Presidente de la República.

Las decisiones las tomamos nosotros... por qué vamos a tener que traer expertos externos, siempre se nos dice lo mismo. Parece que los expertos estuvieran fuera del Gobierno, parece que los expertos solo estuvieran en esas cinco sociedades científicas que aparecen de repente y que de las cinco, tres ni siquiera figuran en ninguna agrupación, solo dos están reconocidas”, señaló el ministro.

En esta línea, agregó que "aquí, como siempre, y en otros países pasa lo mismo porque yo me reúno con los ministros de Salud de otros países, siempre la oposición, la gente que está fuera del Gobierno cree que sabe todo y que los que estamos en el Gobierno no sabemos nada".

