Gobierno aclara Permiso de Movilidad: "No permite ir a trabajar"

Este martes el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó los alcances del Pase de Movilidad recalcando que no reemplaza al Permiso Único Colectivo para ir a trabajar.

Al respecto, el ministro aclaró que “no es un pase laboral, es decir, si tú estás en Fase 1 los locales comerciales van a seguir cerrados si es que no son esenciales. Si la persona está en Fase 1 y su trabajo en Fase 2 pero ese trabajo no es esencial, este no le permite ir a trabajar”.

Por otro lado, explicó al matinal Mucho Gusto que “el Permiso Único Colectivo es un permiso laboral, eso quiere decir que la empresa es esencial y, por tanto, puede acceder a tener su nómina de trabajadores en lo esencial”.

En esa línea, indicó que “el Permiso de Movilidad, solamente permite más movilidad en comunas en Fase 1 o Fase 2 que tiene cuarentena el fin de semana”.

Al ser consultado por el caso de las asesoras del hogar, el ministro dijo que este pase no sirve para que vayan a trabajar, ya que “si una persona vive en una comuna que está en Fase 1 y después tiene que ir a su trabajo que está en Fase 2 y no es esencial, no es un permiso laboral.

Lo que permite el Pase de Movilidad

Por otro lado, el secretario de Estado, manifestó que este pase sirve para ir al supermercado o la feria.

“Esto reemplaza los dos permisos que tienes en Fase 1 que son de dos horas de libre disposición, este lo reemplaza y lo tienes de forma permanente”, indicó y agregó que “si estás en Fase 2, que no necesitas durante la semana sacar permiso pero sí el fin de semana, es lo mismo”.

También explicó que sirve para hacer deporte no solamente en la franja horaria, para pasear mascotas y para realizar viajes interregionales entres comunas que se encuentren en Fase 2 en adelante.

“Para viajes interregionales sirve solo si tu comuna está en Fase 2 o más y vas a una que está en Fase 2 o más. Es decir, si yo estoy en una comuna en cuarentena y quiero ir a otra en cuarentena no puedo”, expresó.

¿Qué pasa con los menores de edad?

Bellolio sostuvo que “los niños pueden salir con un adulto que tenga el permiso habilitado, que puede ser su madre, padre o tutor”.

¿Sirve para cordones sanitarios?

Sobre este tema, Bellolio destacó que "el cordón sanitario tiene la lógica de que no pase nadie que no sea esencial, por tanto no serviría. Sí sirve para pasar una aduana sanitaria".

"Una diferencia es que el cordón sanitario lo que hace es detener a todos los automóviles y a todos los controla y las aduanas sanitarias son aleatorias, entonces en este último caso sí sirve", añadió.

¿Para qué no sirve?

No sirve para viajar al extranjero.

No sirve para aumentar los aforos.

No sirve como permiso laboral

No sirve para ir a lugares que están cerrados porque la comuna está en Fase 1 o fin de semana de Fase 2.

Ver cobertura completa