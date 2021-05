"Me daba miedo contestar el teléfono": examiga de acusado por crimen de El Bosque relata acosos

El sujeto detenido por su presunta autoría del doble homicidio de El Bosque se viene desde hace días sumando una serie de acusaciones que van revelando detalles de su personalidad, especialmente en un contexto de relaciones personales.

Una mujer identificada como Claudia, habló en exclusiva con el matinal Mucho Gusto, relatando los episodios de intento de abuso y acoso que vivió antes y después del tiempo en que estuvo viviendo en su casa.

“Yo tenía una amistad con su hermanastra. En ese entonces tenía 15, 16 años y él unos 25. Era muy callado, tímido y siempre se mostraba como buena persona”, comenzó contando.

No obstante, “con el paso del tiempo empezó a mostrar actitudes raras, él las asociaba a sus videojuegos, pasaba mucho tiempo en sus juegos. Era violento en la forma de responder, decía que les pegaba a los mecheros (trabajaba como guardia de un supermercado). Amaba su trabajo, decía se creía superhéroe”.

Claudia contó que el sujeto llegó a su casa tras el estallido social, acusando no tener dónde ir, por lo que junto a su familia le dieron cobijo.

“Sus actitudes comenzaron a cambiar cuando llegó mi pareja a mi casa, era violento cuando me hablaba y tenía conductas obsesivas. Quería estar en todo momento conmigo. Antes nunca se me acercó, incluso siempre decía que me quería como hermana y que yo era su mejor amiga”, dijo.

Respecto al episodio del intento de abuso, narró que “fue una noche que entró a mi pieza, le había pedido que se fuera minutos antes pero después volvió y se tiró encima de mí”.

“Después de eso se fue de la casa y ahí empezó una seguidilla de acosos, llamadas, ciberbullying. La última vez que supe de él fue en abril. Puse una denuncia y todo lo que ocurría lo denunciaba a Carabineros pero nunca me llamaron de Fiscalía”, manifestó.

“Ante un número desconocido se me cortaba el cuerpo, me daba miedo contestar el teléfono o contestar un mensaje de Instagram pensando en que podía ser él. A mí contactaron otras niñas que también fueron acosadas por él”, sentenció la afectada.

