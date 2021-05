En medio de la discusión por la posibilidad que se concrete una Renta Básica Universal de Emergencia en nuestro país, una mujer dio a conocer este domingo su realidad en cuanto a la entrega de ayudas económicas en el contexto de pandemia.

Se trata de Natalia, quien se ha dedicado por años al rubro de los recursos humanos, pero que quedó cesante en plena crisis sanitaria. Hoy trabaja en una feria para poder salir adelante junto a su familia y costear ciertos gastos.

En un móvil de Meganoticias Alerta, el cual contó con la presencia del senador Francisco Chahuán (RN) y el diputado Matías Walker (DC), la mujer aseguró que ha recibido algunos beneficios, pero que se quedó sin fondos por sus retiros del 10%.

El relato de Natalia

"Para las mujeres es súper complejo el tema del trabajo permanente. Tenemos muchas lagunas previsionales y yo con este tercer retiro no tenía fondos. Efectivamente recibí el bono de los $200 mil, que es una ayuda gigante. Eso es lo que uno espera, que el Estado se haga cargo", comenzó diciendo.

Natalia no se quedó allí y emplazó a Chahuán quien escuchaba atentamente su relato: "Nos gustaría que él nos explicara en vivo cuál es el motivo de por qué todavía está en conversaciones el tema del Bono Universal, ya que él pertenece al Gobierno. ¿Cuál es la traba que todavía tiene este proyecto?".

El congresista no se demoró en responder e hizo una breve autocrítica: "Yo mismo increpo a mi Gobierno para que apure la marcha... Este es un proyecto que requiere iniciativa del Gobierno. Yo espero que el Presidente escuche y entienda claramente que acá se requiere mucha mayor premura".

"Tengo que sacar de donde no tengo"

Natalia, en tanto, señaló que "es increíble que el mismo Presidente no sabe la realidad del chileno común. No puede ser que por una pandemia haya gente que esté pasando necesidades, que haya abuelos que tengan que salir a trabajar, exponiéndose a este virus".

"Con un sueldo mínimo, que son $325.000, la gente no puede vivir en este país. No nos alcanza para los gastos básicos", manifestó.

Para finalizar, afirmó que "tengo que sacar de donde no tengo para pagar el colegio de mi hija, para mantener internet todo el mes para que ellos puedan estar en clases. Tengo tres hijos. Me parece que el Estado no financie esas cosas que son indispensables para la educación de todos los niños, es un punto súper importante y nadie lo ha tocado".

Ver cobertura completa

Todo sobre Bonos