¿Qué pasó?

A eso de las 18:00 horas comenzó la velatón de Rubén (18) y Catalina (14), hermanos que fueron asesinados el lunes pasado en la comuna de El Bosque.

Pese a ser una ceremonia privada debido al contexto de pandemia, hasta el domicilio de la familia llegó un centenar de amigos y vecinos para expresar sus condolencias y exigir justicia.

En ese sector se homenajeó con cuecas, otras canciones y rezos a las víctimas. También se colocaron globos y velas en algunas de las veredas.

Cabe señalar que en horas de esta mañana, Alex, tío de los hermanos dio a conocer su molestia por cómo ha sido tratado el caso a nivel de autoridades y manifestó lo que esperaba para el juicio del acusado.

La audiencia de formalización del imputado, que fue detenido el día de ayer por Carabineros, se realizará el próximo martes 25 de mayo.

¿Qué dijo el tío?

"Vivimos un proceso muy difícil... Este tipo fue visto por una pareja de personas que hacía ejercicios en el cerro. Nada tuvo que ver la PDI en su detención", manifestó.

Agregó que "desde la detención hemos tenido un pequeño respiro. Fuimos a la comisaría para ver si era la persona que estaba siendo buscada... Llegué frustrado y enojado, pero di mis excusas a la persona encargada... Sí debo decir que hubo represión en la comisaría... Tengo el corazón partido".

"No hay empatía. Yo no estoy llamando a la violencia, solo digo que nos manifestemos en paz, con globos... Miren el caso de Tomás. Toda la tecnología y no se sabe quién lo mató", sentenció el hombre.

El crimen

El hecho se produjo la noche del lunes 17 de mayo, cuando la propia madre encontró a sus dos hijos, Rubén y Catalina, fallecidos al interior del domicilio en el que residían, ubicado en Gran Avenida con Capitán Ávalos.

En ese momento, el mayor Luis Olivares de Carabineros detalló que: "Fue encontrada una menor de 14 años y un joven de 18 años, tendidos, uno en la cama y otro en el suelo, al interior de un dormitorio con evidentes signos de haber sido violentados, lamentablemente fallecidos".