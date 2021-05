¿Qué pasó?

Debido al pago de bonos y los retiros del 10%, el delito conocido como "Salidas de banco" ha registrado un preocupante aumento. Este consiste en que una persona es "marcada" por los delincuentes cuando realiza un giro en el banco y luego es asaltada en la vía pública para quitarle su dinero.

Banda desbaratada

El pasado 12 de mayo un hombre que acababa de girar 1 millón 300 mil pesos fue marcado dentro de un local Servipag de Independencia. Los delincuentes se comunicaron por teléfono y lo siguieron en un auto hasta atacarlo en un lugar poco concurrido.

"Me lancé a él para agarrar el arma, a forcejear con él para que no me dispare, pero como eran tres, los tres me botaron al suelo y como yo no me dejaba que me tiraran al suelo, me metió el balazo en la pierna", recuerda la víctima.

El hombre recibió un disparo que le atravesó la pierna y lo mantiene con secuelas hasta hoy. Testigos del hecho lograron captar la patente del auto en que se movilizaban los cuatro asaltantes. La Policía de Investigaciones (PDI) estableció que la patente estaba clonada y que el vehículo correspondía a uno robado en un portonazo semanas antes.

"Se trabaja logrando ubicar el vehículo en la comuna de Santiago, específicamente en calle Catedral. Es ahí donde se logra observar este vehículo en desplazamiento con dos individuos en su interior, procediendo a su detención", explicó el subprefecto Jorge Aguillón de la PDI.

Los detenidos son dos ciudadanos peruanos. Uno con antecedentes previos por robo y el otro con ingreso ilegal al país. En el allanamiento a su departamento se encontró el arma utilizada en el asalto y munición.

La PDI también logró establecer la participación de la misma banda en otro delito de "salida de bancos" realizada dos horas antes del asalto de Independencia. En ese robo le arrebataron a un anciano los poco más de $100 mil de su pensión. Se investiga también la participación de estos delincuentes en al menos otros tres asaltos similares.

"Son coterráneos míos, pero que le den todas las máximas de la ley sobre ellos, y si es posible que los deporten. Porque si hoy día me pasó a mí, mañana le puede pasar a otras personas", dice la víctima que siente una doble rabia al haber sido asaltado por sus compatriotas.

Recomendaciones para evitar asaltados

La policía está en alerta, ya que este tipo de delitos tiende a aumentar mientras muchas personas concurren a las entidades bancarias a realizar el giro de su 10% o a cobrar bonos. Por eso, los expertos entregan unas simples recomendaciones: