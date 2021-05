¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Actualiza, el alcalde reelecto de La Florida, Rodolfo Carter, cuestionó las medidas sanitarias que ha impuesto el ministerio de Salud durante la pandemia de coronavirus.

La máxima autoridad comunal hizo hincapié en la cuarentena que permanece vigente en su comuna y en otras del territorio nacional, y que tiene como fin controlar el libre desplazamiento para prevenir contagios.

En este sentido, señaló que "el momento de las cuarentenas ya pasó" y reiteró la opción de "volver a una normalidad relativa".

"El momento de las cuarentenas ya pasó"

"El momento de las cuarentenas ya pasó. Las cuarentenas se tendrían que haber hecho muy radicales al principio, cuando el sector oriente trajo el virus a Chile producto de que es el sector que más viaja fuera del país", explicó.

Asimismo, aseguró que "la gente está ignorando las cuarentenas. Evidentemente la gente no nos está diciendo la verdad".

"Probablemente no es el momento todavía de volver a clases. Vamos a tener horarios restringidos, pero debemos volver a una normalidad relativa", indicó.

En tanto, sostuvo que "a mí me preocupa francamente que podamos tener el peor de los mundos, que no bajen los contagios y por otro lado tengamos una destrucción de la economía familiar, de los pequeños negocios".

"Tenemos que encontrar un camino medio, de seguirnos cuidando, aumentar al máximo el ritmo de vacunación y mejorar las medidas preventivas al interior de los domicilios", recalcó.

Es hora de cambiar la estrategia de las cuarentenas y terminar con el toque de queda. La seguridad sanitaria no puede terminar matando la libertad. @GobiernodeChile @ministeriosalud — Rodolfo Carter (@rodolfocarter) May 20, 2021

Vocería de Lavín

Carter no se quedó allí y tuvo palabras para su nuevo rol como vocero de la campaña a presidente del precandidato de Chile Vamos, Joaquín Lavín: "Yo soy el primer colaborador, me ha buscado, me ha venido a pedir un amigo. A Joaquín lo conozco hace más de 15 años, le creo y lo voy a acompañar".

"Lavín no representa el pasado, a mi juicio no. Claramente es un candidato que ha tenido otros desafíos en el pasado, es alguien a quien yo siempre le he tenido cariño y voy a cuadrarme con él. Tengo gran simpatía también por Mario Desbordes. Si no estuviera con Joaquín en esta vuelta, claramente estaría con Mario", expuso.

Declaraciones contra Piñera

En paralelo, se refirió a las críticas que hizo a la gestión del Presidente Piñera y detalló que "ayer tuvo (el Mandatario) un gesto humano. Me llamó para felicitarme y en ningún minuto me hizo un reclamo por esa opinión mía, que no tiene que ver con él como persona".

"Yo nunca me he perdido en una línea que separa el bien del mal en política. Yo puedo hacer una crítica política, pero nunca una crítica personal y humana a nadie. Yo no tengo duda que Sebastián Piñera quiere a Chile y a su familia", dijo.

Agregó que "la crítica a cómo se han hecho las cosas se mantiene. El exceso de verbo, cuando más bien se necesitaban hechos, ha terminado dañando al sector político al que representa".

Ver cobertura completa