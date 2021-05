¿Qué pasó?

Una de las grandes ganadoras de las pasadas elecciones fue Giovanna Grandón, más conocida como la "Tía Pikachu", quien logró ser electa como convencional constituyente por el Distrito 12 que agrupa a las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

Sin embargo, tras su elección, la mujer que se hizo conocida en las marchas realizadas durante el estallido social, recibió una serie de críticas respecto a que no estaba preparada o no contaba con los estudios necesarios para ser parte de la Convención Constitucional.

"Pudo ser la mamá de cualquiera de ustedes"

Luego de estas críticas, quien salió a defender a la "Tía Pikachu" fue una de las personas que más la conoce: su propia hija. A través de redes sociales, Giovanna Grandón compartió el mensaje de la joven con las palabras de apoyo para su madre.

"La tía Pikachu pudo ser la mamá de cualquiera de ustedes, ya que es la representación de la clásica mamá o abuela chilena", comienza el escrito de la joven.

"Esta vez me tocó a mí, y fue ella? la mujer que me dio la vida, es ahora una de las constituyentes de nuestro país. Y nunca me ha gustado sentir a mi madre expuesta. ¿A quién sí?", agregó.

"Algunos de mi edad la critican solo por contar con estudios técnicos en educación parvularia, pero cuando ella y mi padre tuvieron el dinero para pagar estudios superiores profesionales decidieron dedicar ese dinero a mis estudios. Yo ahora soy directora de arte, y hace 5 años he tenido muchas oportunidades incluso fuera de Chile", continuó la joven que hace un agradecimiento público a sus padres.

Respecto a las críticas que ha recibido su madre respecto a nuevo cargo, la joven señala que "tod@s en la política tienen asesores y ella también. No importa su formación académica, no importa la fluidez de su discurso o los datos económicos que maneje, ella entiende las necesidades sociales porque las ha vivido, y se conmueve ante la injusticia, luchando sin descanso por la salud de sus hijos”.

"Honremos a las obreras, a las educadoras, honremos a nuestras madres, abuelas y tías. Nosotras mismas sabemos lo que es vivir en un estado patriarcal, nosotras sabemos lo que es nos violenten psicológica y físicamente", dijo además la hija de la "Tía Pikachu".