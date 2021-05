¿Qué pasó?

Conmoción ha generado a nivel nacional el asesinato de los hermanos Catalina y Rubén en la comuna de El Bosque, un hecho que mantiene una investigación abierta y suma una nueva arista, ya que la madre de los jóvenes cuenta con pistas que pueden ser consideradas clave para dar con el autor del horrible crimen y tratar de dilucidar las causas del fatal suceso.

Esto porque la progenitora de los adolescentes, Claudia, relató en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega que tiene en su poder los dos celulares y una tablet de sus hijos, los cuales no habrían sido periciados.

"El celular de mi hijo fue formateado"

La situación tiene dolida y desconcertada a la mujer, que aún no logra entender lo ocurrido con el sospechoso de homicidio, quien vivía en su hogar y luego del hecho "no está su ropa, sus animales que tenía, no llegó a trabajar, cerró sus redes sociales, me bloqueó del teléfono. Sé que él fue".

Además, Claudia tiene en su poder evidencia que puede ser crucial al admitir que "los celulares los tengo yo, la tablet de mi hijo también. Hasta el momento no me han pedido nada como pruebas".

"Ellos (PDI) saben de la existencia de los celulares y una tablet. Uno de los teléfonos es de mi niño que está formateado y el celular y el tablet están con un patrón que le pusieron mis hijos, porque ellos eran muy tecnológicos y les gustaba su privacidad".

Además, admitió que no vio ninguna conducta extraña previa al mortal incidente al aseverar que "yo seguía las redes sociales de mis hijos, sabía lo que colocaban, vi sus actitudes, pero no vi nada raro. Nunca sentí que mis hijos estuvieran pasando una situación incómoda".

Al cierre, agregó sobre los celulares que "si los necesitan, los entregaré y sólo le pediré a la fiscal y los encargados que no actúen con protocolo, sino que con el corazón. Sé que hay que cumplir leyes, pero por favor actúen de corazón para que no le ocurra esta situación a ninguna mamita".

"Borró el teléfono y bloqueó WhatsApp"

A los dichos de la madre, se sumó uno de los tíos de los niños, Alex Madrid, quien se refirió al accionar del único sospechoso que vivía en el mismo domicilio de los menores, de 14 y 18 años, y que fue ayudado por su familia.

"Tras lo sucedido, no se presentó a trabajar, mi sobrino mayor lo llamó y el tipo no contestó", declaró.

"El tipo bloqueo el teléfono, borro el WhatsApp y el Facebook. Él borró todas las evidencias", agregó el tío de las víctimas, para terminar agregando que "quizá quiso callar algo de esta manera, cortando además, la luz de la casa".

Todo sobre Doble homicidio El Bosque