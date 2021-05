¿Qué pasó?

En un local de votación de la comuna de La Pintana, un elector denunció que no le permitieron sufragar debido a que una persona había firmado en su nombre en la lista del padrón.

El hecho ocurrió minutos antes de que iniciara el cierre de mesas, por lo que el hombre se mostró frustrado por no poder ejercer su derecho.

¿Qué dijo?

"No puedo votar porque otra persona ya votó por mí", dijo Cristián Gajardo, quien descarta que hayan suplantado su identidad, sosteniendo que: "ni siquiera se me perdió la cédula (de identidad)".

"La persona que viene después de mí en el libro se llama Adolfo Gajardo y yo soy Cristián Adolfo Gajardo. Yo creo que lo anotaron mal y lo anotaron en el espacio en el que estaba yo, y lamentablemente la persona cuando firmó tampoco revisó que no era él", expresó.

En ese sentido, indicó que: "Yo creo que fue un error porque me dicen que es la primera vez que les tocó de vocal. Me pidieron disculpas, hablé con el encargado de local y me dijo que no podía votar, que no había más opción y que hiciera un reclamo al Servel".

"Yo me quiero ir de aquí, pero votando"

Cristián Gajardo manifestó que: "Me da lata porque ayer fui con mi mamá que es adulto mayor, hoy día vine porque cada vez que me toca la elección me cambian más lejos, pero igual vine. Vine más o menos tarde pensando que no iba a tener ningún problema y me encontré con esto".

"Yo me quiero ir de aquí, pero votando. Me dicen que no se puede hacer nada y que haga un reclamo en el Servel. Pero la opción que me dan es irme a la casa sin votar y yo necesito votar, aparte de que es una elección histórica", agregó.

¿Qué dijeron desde la mesa?

El presidente de la mesa de votación aseguró que: "La señorita secretaria hizo el protocolo que tenía que seguir".

"No puedo dar una explicación de lo que ocurrió, yo puedo escribir todo el procedimiento que hicimos. El caballero está afectado y tiene toda la razón en hacerlo. De ser humano a ser humano empatizo con él, pero no puedo darle una respuesta", aseveró.

"Yo solamente soy el presidente de esta mesa, mi conocimiento es demasiado limitado, no puedo darle algo que yo no tengo. Esa respuesta está sobre mí, no le puedes pedir a un soldado la estrategia de ataque de un capitán o de un comandante", añadió.

