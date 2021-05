Un local de votación de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, debió suspender momentáneamente sus funciones luego que una vocal presentara síntomas asociados al coronavirus en el segundo día de elecciones.

El hecho ocurrió en la mesa 77 el colegio Miguel José Zañartu, donde una mujer informó que no se sentía bien por lo que se procedió a aislarla para posteriormente realizarle un examen de antígeno.

"Se aisló de inmediato"

Al respecto, el seremi de Salud, Héctor Muñoz, "avisó de su sintomatología en la mañana, fue muy responsable en ese sentido, dijo que tenía dolor de cabeza y un poco de fiebre, por lo tanto se aisló de inmediato antes de comenzar el proceso de votación".

Asimismo, aclaró que "es un caso sospechoso, no es un caso positivo. Se procedió de inmediato a aislar y dar seguridad a las personas. Los vocales de mesa tienen muy poco contacto. Nosotros siempre definimos un contacto estrecho, por ejemplo, 15 minutos a menos de un metro y sin mascarilla. Lo otro que es un contacto estrecho son dos horas en un lugar cerrado sin mascarilla".

"En este caso hay que esperar si es un resultado negativo o positivo y se procede a la investigación epidemiológica. Lo que es recomendable por el Minsal, es tener la investigación realizada con los contactos estrechos en menos de 48 horas", agregó.

Por otro lado, afirmó que "aquí lo importante es que ayer esta persona no tenía síntomas, por lo tanto, no teníamos antecedentes y ella no tenía cómo saberlo (...), eso no es un riesgo sanitario para las personas porque no tienen interacción directa".

Cabe señalar, que el local se mantuvo cerrado durante 15 minutos aproximadamente para sanitizar el lugar y luego abrió nuevamente.

