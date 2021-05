Desde la feria Condell de la comuna de Renca, Anakleto, jubilado de 75 años, volvió a trabajar tras vencer al Covid-19. Vende herramientas que hace con sus propias manos porque no le alcanza su jubilación.

Cuando comenzó a notar los síntomas de la enfermad pensó "que estaba jodido".

El adulto mayor relató que tuvo que dejar de trabajar en la feria porque tenía Covid: "Aquí en la mañana tenía que afirmarme en el lugar y no podía, se me emborrachaba la cabeza”, relató.

"Cuando estaba recogiendo las cosas aquí en la tarde y se me comenzaron a caer las rodillas y de ahí no fui capaz. Me encontré enfermo, y al tercer día mi hija me llevó al hospital”, sostuvo.

Mientras estuvo hospitalizado, pensó en el peor pronóstico, pero afortunadamente mejoró.

“Hace dos semanas que estamos empezando otra vez, estuve jodido, pero ahora estoy bien”, aseguró.

"No alcanza"

A pesar de estar jubilado, tiene que trabajar en la feria porque afirma que "no alcanza la plata para nada".

"La platita que me dan para la jubilación mañana me toca, viene un bono invierno me parece, pero me alcanza para puro pagar luz y agua casi", explicó.

En su puesto ubicado sobre una manta en el suelo, expone sobre sus herramientas: “Las grandes las mando a hacer el fierro, pero los platachos los hago con mis propias manos. Antes fui carpintero, albañil, y ahora no tengo pega, empecé a trabajar en esto”.

Aniversario

Se refirió a las necesidades del hogar donde sostuvo que gasta en "luz, agua y la comidita, pucha, ahí hay que ponerle, por el consultorio nos dan sopita y esa es la que nos gusta con mi señora".

"En agosto ya estaremos 50 años casados, creo que dan un bono, el Gobierno. Ojalá alcancemos a llegar a agosto, el 9 de agosto cumplimos", esperó.

