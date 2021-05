Durante el inicio de este segundo día de elecciones, Victor se dirige al Estadio Monumental en su bicicleta. Lleva 2 años cesante y asegura que tras vivir por años en Japón "el peor error" de su vida fue volver a Chile.

Volvió el 2011 "por vínculos familiares, por el terruño no siento ningún apego", aseguró.

Testimonio

Víctor lleva dos años cesante y afirmó que "dentro del primer año busqué trabajo, durante la pandemia he buscado pero no he encontrado".

"Mi familia me dice que me quede en la casa, he vivido de la caridad de mi familia, de mis hermanos", sostuvo.

Te puede interesar Bono de $200 mil: AFP Modelo habilita sitio web para solicitar el dinero

Multa de más de $10 millones: Lo que arriesga Pamela Jiles por llamar a votar por su marido

Adelantan pagos del IFE de abril y monto adicional del Bono Clase Media

Explicó que en su familia son 6 hermanos, de ellos cuatro tuvieron educación universitaria. "Veo como tienen que trabajar para pagar su deuda", asegura.

En tanto, solo dos de ellos no fueron a la universidad, él y un hermano. "El sistema hizo un muy buen trabajo conmigo. No veía esperanza", dijo.

"Veo la experiencia de mis hermanos y me siento avergonzado. Mis hermanos a pesar de todo no se dejaron aplastar por el sistema, en cambio yo, que soy el que me creo más radical, sucumbí", lamentó.

Deseos para Chile

"El Chile que yo quisiera, es un Chile un poco utópico. Un país con más equidad, que se acaben las injusticias", explicó.

Recordó que "estaba en enseñanza media cuando se produjo la municipalización de la educación, me di cuenta inmediatamente cómo bajó el nivel. Estudiaba en un liceo fiscal, el A 112, no recibí buena educación".

Contó que es soltero por decisión propia: "No me quise casar ni tener hijos, ¿para qué voy a traer niños a este mundo?"

Experiencia en el extranjero

"A los 21 años me fui a trabajar, y estuve 20 años en el extranjero, Japón. Mi abuelo era japonés", relató.

Aseguró que "el peor error de mi vida ha sido volver a Chile. Vengo a votar, no estoy convencido del voto".

Volvió por su familia, pero anteriormente "cada dos años venía a Chile" para visitar a sus cercanos.

En aquellos periodos "cambios buenos no vi ninguno".

"No quiero que me malinterpreten, es verdad que tengo resentimiento con la falta de justicia, para mí no habrían clases de ética", emplazó.

Victor dejó sus datos con ambos periodistas para que Meganoticas lo comunicara con quienes le ofrecieron empleo vía redes sociales de Rodrigo Sepúlveda.

Ver cobertura completa