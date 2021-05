¿Qué pasó?

Durante la jornada del viernes fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad peruana, quienes fueron descubiertos atendiendo una clínica dental clandestina en la comuna Estación Central.

La Policía de Investigaciones demoró 3 meses en descubrir a estas personas, que no contaban con permisos para ejercer la profesión, ni con ninguna de las patentes comerciales para administrar una clínica.

El subcomisario Eduardo Valverde comentó que "lo más grave es que las personas que se encontraban a cargo, que son dos ciudadanos de nacionalidad peruana, tampoco tenían título validado en nuestro país para ejercer como dentistas”.

Detención

Al momento de su detención estaban atendiendo a dos pacientes en el recinto, quienes recibían sus diagnósticos respectivos.

Las personas sostuvieron estar sorprendidos por la clausura y afirmaron que el lugar tenía muy buena atención.

Testimonios

"Gracias a ellos estoy como estoy, pero quedé anonadado, para mi familia ha sido buen dentista", dijo uno de los pacientes.

Una clienta señaló que se atendió hace más de 6 meses en la clínica clandestina, "no sabíamos que era ilegal, pero no he tenido inconvenientes".

Finalmente, otro paciente con antigüedad de 1 año y 8 meses afirmó que "desde un principio la atención fue la mejor que hubo, siempre hubo una explicación, 'un ahorita te vamos a hacer esto, por esta razón', por eso ahora me sorprendió".

La Fiscalía Centro Norte es la que llevará la investigación y tomará las medidas pertinentes para ambas personas que atendían el recinto.

