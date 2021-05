¿Qué pasó?

Manuel José Ossandón, senador de Renovación Nacional, habló sobre las elecciones de este fin de semana, señalando por quién votará por el cargo de gobernador por la Región Metropolitana.

Durante la conversación con radio Pirque, el senador confesó que votará por Claudio Orrego, distanciándose de la candidata de Chile Vamos, Catalina Parot, y su amigo Rojo Edwards.

“Me van a pegar”

"Me van a pegar si digo por quien voto. Yo voy a votar por Orrego, no pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando. Lo conozco, es una persona seria, inteligente y sabe lo que hace", comentó Ossandón.

“No me gusta su posición política”

Con respecto a su amigo y candidato a la gobernación por la Región Metropolitana, Rojo Edwards, Orrego enfatizó en su amistad con él.

“Le tengo un cariño inmenso, pero no me gusta su posición política. No me gustan los extremos, los fanatismos. No quiero eso, quiero alguien más de centro, más ciudadano", precisó.