La muerte de dos jóvenes enfermeras que sufrieron malos tratos, hostigamiento y bullying provocaron el desconsuelo de sus familias que sufren con la partida de las profesionales, quienes en menos de un año fueron víctimas de este acoso que tiene en la mira al Hospital Clínico de Viña del Mar.

La situación terminó con la vida de Vanessa y Florencia, por lo que se abrió un sumario para intentar esclarecer lo sucedido en el centro hospitalario, que ante los hechos sólo emitió un comunicado.

El tema fue abordado por los padres de Florencia, quienes en conversación con el matinal Mucho Gusto relataron lo ocurrido y apuntaron que "sabemos quienes le hicieron bullying a mi hija".

"Ella pidió ayuda y el hospital no la ayudó"

Jorge y Claudia, padres de Florencia, de 25 años, comenzaron indicando sobre lo ocurrido con su hija que "nosotros siempre tuvimos conocimiento que lo que pasaba, sabíamos que estaba padeciendo acoso y hostigamiento, ella no fue bien recibida en la UCI".

"¿Por qué no renunció?. Para ella no era una opción, ella sabía que no era la del problema, le gustaba su trabajo", agregó la madre de la fallecida enfermera.

Sobre el hostigamiento sufrido, la mujer relató que "es un acoso de parte de sus colegas, de sus pares y también la nula intervención de parte del hospital para mejorar esta situación. Ella pidió ayuda y no se quedó callada y su supervisor lo único que hizo fue pasarle un pendrive para que estudiara".

En cuanto al mismo tema, sostuvo que "ocultaban información de los pacientes, es gravísimo. Si preguntaba algo la mandaban a estudiar. Yo sé quién y quiénes eran, los tengo identificados, pero hay irregularidades por el deceso de mi hija".

"Llamé a un cerrajero que la encontró sin vida"

Sobre el día de la muerte de Florencia, la madre recordó que "la última vez que supe de mi hija fue el 5 de mayo y al otro día llamé al hospital y manifesté mi preocupación porque no tenía noticias. Le pedí a la encargada hablar con la unidad, pero esta señora no me quiso dar información para hablar con el supervisor, se molestó por mi llamando y esta señora fue al departamento de mi hija que vivía al frente del hospital".

"Ante ello, yo llame desde Concepción a un cerrajero que la encontró sin vida porque a los conserjes no les contestaba. Así llegó el administrador del edificio, el dueño del departamento y llegó ella, la jefa, quien nunca me llamó y ya han pasado nueve meses. Ahora quieren hacerlo ver como un caso aislado y mi hija fue reemplazada por Vanessa y ella también se quitó la vida. Estas personas son malas".

Personas involucradas dejaron el hospital

Claudia espera que se aclare lo ocurrido y aseveró que "una de las personas involucradas ya renunció al hospital y se fue de la ciudad de Viña del Mar. La otra persona, a la que también le hacía bullying, está con licencia médica".

Además, denunció que "hasta el día de hoy el hospital no se ha comunicado conmigo, solo sacaron un comunicado interno. Sólo recibí un WhatsApp cuando fui a buscar el cuerpo de mi hija y era para informarme que iba a estar listo su finiquito".