El 24 de abril fue hallada muerta en la casa de su pololo Franshesca González, joven de 18 años que, según las pericias, se suicidó. Sin embargo, sus padres aún tienen dudas sobre su muerte ya que había antecedentes de violencia intrafamiliar.

Franshesca vivía desde enero con su pololo y la madre de este, quienes afirmaron que la joven se quitó la vida, lo que fue reafirmado por el certificado de defunción que estableció que murió de asfixia mecánica por ahorcamiento.

"Me surgen las dudas si realmente el hecho ocurrió como ellos dicen"

Marco González y Yubitza Miranda, padres de la joven, se enteraron de lo sucedido la madrugada del 24 de abril tras ser contactados por el pololo y su madre.

“Cuando llego a la casa de Matías (pololo) una carabinera que estaba en la puerta me impide el ingreso. Pasados 15 a 20 eternos minutos me dejan ingresar a verla. Mi hija estaba estirada en el suelo de la pieza de la mamá de su pololo. La destapé y me percaté de una marca en su cuello. Su cuerpo ya estaba tieso, helado...de inmediato me surgen las dudas si realmente el hecho ocurrió como ellos dicen”, indicó Marco.

Lo que además levantó sospechas de la familia, es que había una denuncia por violencia intrafamiliar en la Fiscalía local, consignó La Estrella de Valparaíso.

Incluso, la joven le contó a sus amigos de los celos de que era objeto y de los episodios de violencia que nunca le reveló a sus padres.

"No la dejaba hablar con nadie"

Yubitza, madre de la joven, señaló que “su pololo era celópata, le rompió cuatro teléfonos, la dejaba sin celular durante el día, no la dejaba hablar con nadie”.

“En algún momento mi hija pensó en dejar esa casa pero él la amenazaba diciendo que se iba a matar”, agregó.

Según el padre de Franshesca, existen inconsistencias y versiones contradictorias, como por ejemplo, que el sitio del suceso estaba muy ordenado.

“El baño estaba ordenado, las camas estaban hechas y eran las 3 de la mañana. A mi hija la dejaron en el suelo”, manifestó.

En esa línea dijo que “le hicieron una autopsia en tiempo récord. No entendemos, no es necesario ser forense o experto pero qué investigación puede hacerse tan rápido”.

“Nosotros sepultamos a mi hija el lunes. No creemos nada de lo que supuestamente pasó”, expuso.

Querella

Por lo anterior, los padres de Franshesca decidieron contratar al abogado Patricio Olivares, quien ha participado en causas como la del profesor Nibaldo Villegas y Ámbar Cornejo, para querellarse en contra de todos quienes resulten responsables.

Cabe señalar que, desde el 24 de febrero hay una causa por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar recíprocas entre la joven y su pololo. Además, existía una medida cautelar de abandono del hogar común y prohibición de acercarse a la víctima.