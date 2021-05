Este martes durante una entrevista televisiva el padre de la adolescente imputada por el crimen del joven scout Tomás Acevedo, fue agredido por desconocidos.

Cabe señalar que previo al inicio del juicio el hombre insistió en la inocencia de su hija y señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de Tomás.

Le lanzaron piedras

El hecho ocurrió mientras el padre de la joven era entrevistado por el matinal de Chilevisión, momento en que fue agredido.

"Vamos a tener que cortar porque están tirando piedras", manifestó en vivo, por lo cual el despacho se vio interrumpido.

Tras ser consultado, el hombre afirmó que las piedras estaban siendo lanzadas desde el interior de una vivienda.

Pese a la agresión, el progenitor de la acusada indicó: "Me da lo mismo, no me atemorizan".

Sin embargo, minutos después, dijo que "vamos a tener que movernos de acá porque se puso complicado".

Inicio del juicio

Este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua inició el juicio contra los acusados de matar a Tomás Acevedo, joven scout asesinado brutalmente en el año 2019 en la comuna de San Vicente, región de O’Higgins.

Los acusados del crimen son Ulises Labrin y una joven de 16 años, imputados por el delito de homicidio calificado, en el que la víctima recibió cerca 397 puñaladas.

¿Qué se sabe del caso?

Según detalló Fiscalía, Ulises Labrín, de 23 años, habría actuado en venganza por una relación que Tomás sostuvo con una menor de edad que en ese momento estaba vinculado sentimentalmente con el acusado, quien además habría dado su consentimiento para acabar con la vida del scout.

La información recopilada consignó que la menor, identificada como Francisca, inventó que Tomás la había violentado sexualmente y eligió el lugar donde se concretaría el crimen.

De esta forma, ella citó a Tomás en el sector de Estero Zamorano. Cuando llegó apareció Labrín usando guantes quirúrgicos, quien se abalanzó con una daga para propinarle una serie de cortes, todo en presencia de la menor.

Posteriormente tanto Labrin como Francisca se ocuparon en limpiar la sangre y cambiarse de ropa y llevarse el teléfono celular de la víctima, para luego retirarse del lugar.

El equipo móvil fue destruido y las prendas ensangrentadas fueron quemadas en una parrilla.

"Será la primera mujer en Chile violada y condenada"

El padre de la menor acusada, ha reiterado la inocencia de su hija y mantuvo la declaración que apunta a que su hija sufrió abuso sexual por parte de la víctima, Tomás Acevedo.

"Un mes y medio antes se lo contó a un amigo que Tomás había abusado de ella. Se lo puedo mostrar a la cámara y a todo el mundo, pueden hacer peritajes a mi teléfono, lo que quieran. Eso lo vio Ulises. ¿Por qué no contó, dicen, que se la había violado este cabro, este niño, que en paz descansa?, porque nadie cuenta, la iban a apuntar con el dedo. Entonces, él (Ulises) actuó y actuó en mala forma", aseveró.

En sus insistencia, aseguró que "ella será condenada por haber sido violada. Será la primera mujer en Chile violada y condenada. Es una niña en Chile violada y condenada".