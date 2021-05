A casi dos años que Johana Hernández fuera sentenciada junto a Francisco Silva por el crimen del profesor Nibaldo Villegas, el padre de ella entregó más antecedentes sobre su personalidad.

Juan Hernández recordó en el programa de Mega Modus Operandi, con respecto a Francisco que “solamente lo vi una vez y yo se lo dije, esa persona no me simpatiza. Ahí me cambió la Johanna totalmente, me cambió completamente. Se olvidó de sus primos, de su mamá que es la abuela y se olvidó de todos. No fue más para la casa. No era la misma Johanna. Para mí Nibaldo es mi yerno”.

En cuanto a la relación de Johanna con Nibaldo, Juan sostuvo que “yo los veía bien, me venía a quedar aquí incluso a cuidar los niños y nunca vi malos tratos de ninguno. No sé si será porque estaba yo, porque yo sé que la Johanna era arrebatada y manipuladora. La Johanna siempre fue manipuladora”.

“Ella es mi hija, pero tiene que cumplir. Tiene que cumplir lo que ella hizo. Por lo menos yo no se lo voy a perdonar nunca”, indicó.

Incluso, afirmó que visita la animita de Nibaldo: “Yo vengo a dejarle su florcita, a arreglarle. Yo lo echo de menos".

Presidio perpetuo

Cabe señalar que en el caso de Hernández, fue condenada por el delito de parricidio por lo cual el tribunal determinó para ella la pena de presidio perputuo calificado.

Mientras que Silva fue condenado por homicidio calificado a la pena de presidio perpetuo simple.

El tribunal explicó en su momento que no era posible sancionar a ambos condenados por el mismo delito ya que Francisco Silva no tenía ningún vínculo con la víctima, mientras que Johanna era su cónyuge en la época de los hechos.

El crimen contra el profesor de computación Nibaldo Villegas se llevó a cabo en agosto de 2018, cuando Johanna Hernández citó al docente en su casa, lugar en el que le suministró una alta dosis de diazepam al profesor.

Posteriormente, dio aviso a Francisco Silva, quien llegó hasta el domicilio en el que le dieron muerte con un objeto cortopunzante para luego deshacerse del cuerpo.

