El Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico (Colmed) instruyó abrir un sumario contra la presidenta del gremio, Izkia Siches, por sus dichos en un podcast en el que criticó al Gobierno y el manejo de la pandemia ocupando términos como "infelices" y "nefastos".

De acuerdo a lo informado por La Tercera, fue el pasado 4 de mayo cuando se resolvió declarar admisible la denuncia presentada contra Siches.

La resolución

De acuerdo al medio señalado, la resolución detalla que: "A la luz del Artículo 32 del Reglamento de Tribunales de Ética, se concluyó que los hechos que se exponen en la audiencia poseen un fundamento plausible para efectos del análisis de admisibilidad, por estimarse necesario esclarecer si es que existió una infracción a la ética profesional médica".

El tribunal resolvió citar a las partes a una audiencia de conciliación, contestación y prueba, notificando con la debida antelación.

Lo que sigue y las posibles sanciones

El Código de Ética del Colegio Médico establece que una vez declarada la admisibilidad de la denuncia, el tribunal podrá encomendar a uno o más de sus miembros para que realicen diligencias específicas, las que deberán ser informadas al tribunal a más tardar dentro del plazo de 20 días.

Los miembros del Colmed, al contravenir el reglamento, pueden arriesgar una amonestación a la expulsión. Además, reciben multas desde las dos unidades tributarias mensuales ($103.596) a 10 ($517.980).

También se contempla la sanción de ser suspendido de la calidad de asociado del Colegio Médico, entre un mes y dos años. Sin embargo, el sancionado deberá continuar pagando todas las cuotas sociales.

"No basta con disculparse"

"Todo lo que dijo ella (Izkia Siches) en esa entrevista que estamos cuestionando riñe la ética médica. No basta con disculparse, ella ofendió a mucha gente. Ella podría tener sus razones. Aquí no estamos hablando de si tienes o no razón, es la ofensa a otra persona y más cuando estamos todos complicados", sostuvo la doctora María Loreto Aguirre, quien es una de las 50 doctoras que prestaron su apoyo a la denuncia.

"Ella nos representa a todos. Ella no representa a un sector y eso es lo que queremos. Ella dio la entrevista con el logo del colegio médico de fondo. Creo que el respeto es lo principal ante colegas y eso es lo que no se puede perder. Ella cruzó esa línea en esa entrevista", agregó.

¿Qué había dicho Izkia contra el Gobierno?

En un capítulo del podcast "La Cosa Nostra", Siches dijo que "en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices".

"Ningún Gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? El paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible. Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada. Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos", confesó.

Las disculpas

Posteriormente, y a través de un comunicado, la líder gremial reafirmó que "necesitamos mejorar el manejo sanitario de la pandemia y entregar adecuadas soluciones materiales a quienes han visto afectadas sus fuentes de ingreso. Asimismo, es necesario que nos hagamos cargo de la enorme repercusión que la pandemia ha tenido en la salud mental de los trabajadores de la salud y en la ciudadanía en general".

"Es por esta firme convicción, que reconozco humildemente mi error en la elección de las palabras empleadas. Si bien se emitieron en un contexto específico, debí haber tenido en cuenta que ellas serían juzgadas derivadas de dicho contexto", aseveró.

"Ofrezco mis disculpas a todos y todas quienes se hayan sentido afectados o molestos, concentrando a nuestro país en la forma sin entrar en el fondo, que es el gran problema que enfrentamos", finalizó.

