Tras un 1 año y 9 meses se dará comienzo esta jornada al juicio en el Tribunal Oral de lo Penal en Rancagua por la muerte de Tomás Acevedo, joven scout asesinado brutalmente el 27 de julio del año 2019 y cuyo cuerpo fue encontrado en el Estero Zamorano, en la comuna de San Vicente, región de O’Higgins.

Una de las personas en la mira por la justicia es una mujer que entonces menor de edad, quien es acusada junto al otro imputado, Ulises Labrín, por el delito de homicidio calificado, tras supuestamente concertar el encuentro en que la víctima terminó falleciendo, tras recibir cerca de 397 puñaladas.

"Será la primera mujer en Chile violada y condenada"

El padre de la menor acusada, en conversación con Mucho Gusto, reiteró la inocencia de su hija y mantuvo la declaración que apunta a que su hija sufrió abuso sexual por parte de la víctima, Tomás Acevedo.

"Un mes y medio antes se lo contó a un amigo que Tomás había abusado de ella. Se lo puedo mostrar a la cámara y a todo el mundo, pueden hacer peritajes a mi teléfono, lo que quieran. Eso lo vio Ulises. ¿Por qué no contó, dicen, que se la había violado este cabro, este niño, que en paz descansa?, porque nadie cuenta, la iban a apuntar con el dedo. Entonces, él (Ulises) actuó y actuó en mala forma", aseveró el progenitor de la imputada.

En sus insistencia, aseguró que "ella será condenada por haber sido violada. Será la primera mujer en Chile violada y condenada. Es una niña en Chile violada y condenada".

Sobre el encuentro que termina en la muerte del scout, el padre relató qu "él (Ulises) le preguntó cómo fue, quién es, cómo es, dónde vive, qué se yo y ahí se concertaron (encuentro de Ulises y su hija). Lo que pasa es que mi hija no frecuentaba esa parte donde dicen que fue la pelea".

Consultado por lo que espera del juicio, detalló que "espero que mi hija salga libre de todo esto, mi hija no ha hecho nada. Lo único malo para ella es que mi hija es bonita, es muy linda y baila. Mi hija es de promedio 7 y es una de las alumnas más jóvenes en Chile que entra a la universidad".

"Las personas mienten, los hechos no"

Las declaraciones del padre de la niña imputada en la muerte del joven scout causaron la reacción de la tía de Tomás Acevedo, Patricia, quien también en conversación con Mucho Gusto sostuvo que "el señor nos sorprende siempre con sus entrevistas en realidad no sólo a mí, sino que a un pueblo entero. Las personas mienten los hechos no. Entiendo que quiera defenderla, pero no es la forma".

"No está viendo nuestro dolor y sigue dando una mala enseñanza a su hija. Sigue desviándose del camino que debe llevar a su hija", agregó la mujer.

Siguiendo con su análisis, Patricia detalló que "no se puede poner ciego ante la realidad y los hechos. La que hizo esto fue ella, la que planeó todo esto fue ella. Esto se viene planeando desde el mes de marzo", agregó.

"Las cámaras no mienten, la niña (acusada) se vio entrar y salir. Se mostraron los WhatsApps, esto ellos lo venían planificando. No sé que es lo que pretende el papá, no es la forma", sentenció.