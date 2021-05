"No más robos, el pueblo cuida al pueblo". Portando un cartel con este mensaje, una vecina del sector de Lo Espejo salió a manifestarse y solicitó que liberen de inmediato a tres hermanos que están detenidos debido a la muerte de un sujeto en medio de una detención ciudadana en Lo Espejo.

La situación se registró el pasado domingo 4 de mayo cuando, según indicó la Fiscalía, "un hombre de 31 años de edad fue lesionado de muerte en la vía pública", quien en ese momento se encontraba participando de un robo.

Lo ocurrido tiene consternado al padre de los arrestados, quien recibió el apoyo de los residentes del sector, que dicen "estar cansados de la delincuencia que se adueñó del barrio".

"Son cabros buenos, no merecen estar ahí"

Fue la vecina, María de Los Ángeles, quien alzó la voz ante los hechos y sostuvo en conversación con el matinal Mucho Gusto que "por favor que los niños salgan de donde están, si los quieren tener detenidos que estén en la casa, no donde los tiene ahora".

"Yo conozco a los hijos de Hugo, son cabros buenos, no merecen estar ahí. ¿Por qué el delincuente que persiguieron no estaba preso?. De ser así, esto no hubiera pasado, pero el 'gallo' con tres años de delincuencia está libre, cómo es posible", agregó.

Sobre el mismo punto, aseveró que "tuve un delincuente sentado en el techo de mi casa con los pies colgando hacia la ventana de mi pieza y Hugo (padre de los arrestados) fue el único que me ofreció ayuda. Los carabineros llegaron a las cuatro horas después que el delincuente se había ido".

Su defensa a los detenidos la cerró aseverando que "los delincuentes tiene todo el derecho del mundo y nosotros no. ¿Por qué tenemos que estar encerrados?. No podemos salir de nuestras casas después de la 3 de la tarde".

"La señora Martorell tiene escolta, nosotros nada"

Siguiendo con sus dichos, la María sostuvo que "necesitamos estado derecho para nosotros y no para los delincuentes, todo está mal".

Además, denunció que "tenemos una comisaría que está acá cerquita, pero tú llamas y llamas y los carabineros no vienen porque no tienen carros".

Siguiendo con su demanda, sostuvo que "la señora (Katherine) Martorell (subsecretaria de prevención del delito) dice tenemos que respetar el estado derecho, pero ella tiene escolta y nosotros no tenemos a nadie que nos ayude. No roban y nos hemos llenado de delincuentes".

"Cuando uno defiende lo que es tuyo, que es un derecho, te detienen. ¿Por qué no persiguieron a los otros delincuentes que escaparon?", sentenció.

Todo sobre Policial