Un confuso hecho se produjo el pasado martes 4 de mayo, cuando un individuo falleció en una detención ciudadana realizada en la comuna de Lo Espejo.

La situación terminó con tres personas detenidas y acusadas de asesinar al sujeto, quien en ese momento se encontraba participando de un robo en ese sector de la capital.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Víctor, padre de los imputados, se refirió a este suceso y aseguró que sus hijos "no querían matar" al hombre.

"Mis hijos no querían matarlo"

Respecto a este tema, el caballero señaló en una primera instancia que "no hay intención de causar daño y de causar menos la muerte. Mis hijos son buenos, son profesionales. Mi hijo mayor es ingeniero mecánico y los otros dos son técnicos. Dos son casados y tienen hijos".

"Como familia estamos destruidos. Yo sé que la familia del delincuente también, pero ellos sabían en lo que andaba y a lo que se expone", indicó.

Víctor sostuvo que "si yo pudiera volver el tiempo atrás, si tuviera la protección que me tiene que dar el Estado, esto no estaría pasando".

"No he podido ir a verlos, ni ir a dejarles cosas"

En tanto, el hombre explicó que no ha tenido la oportunidad de comunicarse con sus hijos desde que fueron detenidos.

"No he podido ir a verlos, ni ir a dejarles cosas", expresó el padre de los acusados, quien afirmó que eso lo ha mantenido preocupado.

Asimismo, y angustiado por la situación, manifestó que "yo espero que me los suelten, los quiero tener aquí".

"No niego que (mis hijos) no le pegaron, pero no para causarle la muerte. No, no, no", sentenció.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

