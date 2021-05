Desde las 09:00 horas la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados sesiona nuevamente para continuar revisando el proyecto que entrega un bono de $200 mil a personas que hayan quedado con saldo cero tras realizar el primer y segundo retiro de la AFP.

La cita se desarrollará hasta el total despacho de la iniciativa, para luego ser derivada a la comisión de Hacienda, donde se revisará el proyecto entre las 11:00 y 14:00 horas.

Tema pendiente

Cabe señalar que el proyecto fue aprobado solamente en general este martes debido a algunas indicaciones presentadas por la oposición y que fueron consideradas inadmisibles por el Gobierno.

En la instancia, el diputado Gabriel Silber, expuso que “aquí se exige una cuenta igual a cero, no inferior a $200 mil para ser beneficiario del bono. En buen chileno, si una persona dejó un saldo de $1.500 o de $10.000 se va a dar la paradoja que no va recibir nada y eso creemos que no corresponde”.

Agregó que por eso piden que “cuando exista un guarismo inferior a $200.000, obviamente no reciba el bono en su totalidad, porque no es justo, pero que sí reciba la diferencia”.

Al no haber acuerdo, la instancia acordó sesionar nuevamente este miércoles para recibir una propuesta del Ejecutivo.

Así está el proyecto

El proyecto establece la entrega de un bono de $200 mil a quienes hayan quedado sin fondos tras realizar el primer o segundo retiro de fondos previsionales, independientemente de que hayan recuperado parte del dinero en los meses posteriores.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó en la sesión de la comisión de Trabajo, que el proyecto considera no solamente a personas que quedaron con saldo cero, “sino que además se incluye a todas las personas que alguna vez quedaron en cero y que hoy pueden estar en positivo si es que siguieron trabajando o cotizando en algún momento. Esas personas también están incluidas”.

Según la iniciativa del Gobierno, este bono será depositado en la cuenta individual de la AFP de cada afiliado y será entregado por una sola vez dentro de un plazo de 30 días desde publicada la norma.

El bono se extenderá también a personas con pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.

Saldo cero hasta el 31 de marzo

El proyecto establece que recibirán el bono quienes hayan quedado con saldo cero entre la fecha de entrada en vigencia de la ley del primer retiro y el 31 de marzo de 2021.

El bono tendrá el carácter de cotización previsional obligatoria para todos los efectos legales y su pago no generará ningún cobro por concepto de comisión o gasto de administración por parte de las AFP.

¿Cuántas personas podrían acceder al beneficio?

De acuerdo a los datos de la Superintendencia de Pensiones, 3.007.358 de personas podrían acceder al bono de $200 mil, ya que esa es la cantidad de afiliados que retiraron todos sus ahorros. De ellos, 1.725.284 son mujeres y 1.275.312 hombres.

