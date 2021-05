¿Qué pasó?

Este miércoles el Gobierno anunció el ingreso de una nueva indicación al proyecto de $200 mil para personas que quedaron con saldo cero en sus cuentas de la AFP tras efectuar el primer y segundo retiro del 10%.

La indicación beneficiaría a quienes tienen entre $0 y menos de $200 mil, tema que había quedado pendiente en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados este martes.

¿Qué dice la indicación?

El texto señala que el bono se entregará a quienes “al 31 de marzo del año 2021 hayan registrado un saldo en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias inferior a doscientos mil pesos”.

Además, la indicación explica las dos situaciones en que afiliados recibirán el bono:

Respecto de aquellos afiliados que hayan retirado fondos previsionales de conformidad al artículo 1º de la ley N° 21.295 o de la disposición trigésima novena transitoria de la Constitución Política de la República y que, entre la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 21.248 y el 31 de marzo del año 2021, hayan registrado en algún momento un saldo en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias igual a cero, producto de dichos retiros, el monto del bono ascenderá a la cantidad de doscientos mil pesos.

Respecto de aquellos afiliados que no se encuentren en la situación señalada en el numeral anterior, y que hayan estado afiliados al sistema privado de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, al 1 de enero del año 2021, el monto del bono ascenderá a la cantidad que resulte necesaria para completar un saldo de doscientos mil pesos en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias al 31 de marzo de 2021.”.

Tema pendiente en la comisión

En la sesión del martes el diputado Gabriel Silber, había planteado que “aquí se exige una cuenta igual a cero, no inferior a $200 mil para ser beneficiario del bono. En buen chileno, si una persona dejó un saldo de $1.500 o de $10.000 se va a dar la paradoja que no va recibir nada y eso creemos que no corresponde”.

Agregó que por eso piden que “cuando exista un guarismo inferior a $200.000, obviamente no reciba el bono en su totalidad, porque no es justo, pero que sí reciba la diferencia”.

Al no haber acuerdo, la instancia acordó sesionar nuevamente este miércoles para recibir la propuesta del Ejecutivo.

Ver cobertura completa