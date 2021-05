Ana, madre de Emilio, niño de 13 años que fue encontrado sin vida el pasado viernes 30 de abril cercanías del río Liguay en Longaví, región del Maule, alzó la voz y fue enfática en su mensaje: "Pido justicia para mi niñito, pero justicia de verdad".

En conversación con el matinal Mucho Gusto, expresó su desazón por lo ocurrido con el menor, a quien se le perdió su rastro cuando salió a pasear a sus perros, los que volvieron a casa, pero sin su dueño.

"Salía siempre entre las 17:30 a 18:30 horas y ese día los perros llegaron y no venía Emilo. Le dije a mi hijo Iván que Emilo no había llegado y salió en busca a su hermano. Llamé a mi otro hijo Gerardo, mi hija y nada y ahí dimos cuenta a Carabineros y Bomberos, pero no lo hallaron", comenzó diciendo su progenitora.

"Yo ubico a los detenidos y trabajé con uno de ellos"

En cuanto a las causas que llevaron a la desaparición y muerte de Emilio, su madre no logra entenderlas y sólo apunta a dos sujetos que están detenidos, ambos mayores de edad, uno de ellos con antecedentes penales.

Sobre las personas arrestadas, Ana sostuvo que los conoce al aseverar que "yo los ubico. El año pasado con uno de ellos trabajé. Yo trabajo en la fruta y siempre venían a comprar pan cerca de mi casa, en un panadería que está dos casas más allá y ellos se ponían ahí al frente, pero nunca pensé esto. Son dos hombres".

Consultada por el vínculo de Emilio con los sospechosos del crimen -ya que el cuerpo del niño acusó ataque con objeto cortopunzante-, la mujer sostuvo que "eso no lo sé, pero algo tiene que haber, por algo están detenidos. Lo único que me queda es esperar".

La situación tiene en vilo a su madre, quien agregó que "Emilio era un niño feliz, no peleaba con nadie y sacaba a pasear sus perros. Espero que esto no quede así y se haga justicia".

Sobre los pasos a seguir en este caso, Ana sostuvo que "Emilio iba a cumplir 13 años el 17 de agosto y lo único que espero ahora es que se haga justicia, que si estas dos personas están involucradas que se haga una justicia real. Que no entren y salgan altiro".

